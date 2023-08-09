Kripto para piyasası, haftalardır devam eden düşük volatilitenin ardından dün yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gün içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi güne yükseliş ile başladı ve kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon doları aştı.

Bitcoin (BTC), 30.000 Dolar Seviyesini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden 29.700 dolar fiyat seviyelerine geri çekilse de dün gün içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Haftalardır devam eden düşük volatilitenin ardından kripto para piyasası, dün yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

Son 24 saatte ortalama %1,7’lik bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH), 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, BTC’deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,18 trilyon doları aştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de hafta başında kıyasla artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin (BTC), dün gün içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşsa da yükselişlerine devam edemedi ve sabah saatlerinde yeniden 29.700 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Ancak BTC’nin 30.000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yüksek oranlarda değer artışları kaydederek güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan kripto para birimleri de oldu.

Pepe coin (PEPE), Shiba Inu (SHIB), Synthetix (SNX), Solana (SOL), Hedera (HBAR) ve Toncoin (TON) kaydettikleri son değer artışlarının ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın değer kaybetmeye devam eden piyasadan negatif ayrışan kripto para birimleri de oldu. XDC Network (XDC), Rocket Pool (RPL), Casper (CSPR), Algorand (ALGO) ve Optimism (OP) ise piyasadaki yükselişe rağmen kaydettikleri son düşüşlerin ardından piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.