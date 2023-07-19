Sabah saatlerinde güne düşüş ile başlayan kripto para piyasası, öğlen saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortlama %70’lik bir yükseliş kaydeden XRP ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %6’nın üzerinde bir değer artışı kaydederek gün içerisinde 0,8 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı.

XRP, Değer Artışlarına Hız Kesmiyor

Geçen hafta 13 Temmuz günü Ripple davasında çıkan tarihi karar, kripto para piyasasının çarpıcı bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Ripple mahkemesinde yargıcın Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin duyulmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde güçlü bir ralli başlatan XRP, saatler içerisinde 0,47 dolar fiyat seviyelerinden 0,87 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

XRP’deki yükselişin yanı sıra Solana (SOL), Polygon (MATIC), Stellar (XLM) ve Cardano (ADA) da bu süreçte oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ise son günlerde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte yeniden 30.000 dolar fiyat seviyelerine gerilese de geçen hafta sonunda kısa bir süreliğine de olsa 31.500 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Yükselişler Devam Edecek mi?

Öte yandan kripto para piyasası, geçen haftaki yükselişin ardından haftanın ilk gününde yeniden düşüşe geçse de değer artışlarına hız kesmeden devam eden XRP, son günlerde de yükselişlerine devam etti. XRP, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %70 ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama %6’lık bir değer artışı kaydederek bu süreçteki yükselişleri ile piyasaya damgasını vurdu ve 0,8 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Kaydettiği bu yükselişler ile birlikte XRP, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada yüzdelik olarak en çok yükselen birinci kripto para birimi olurken son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise en çok yükselen ilk 10 kripto para birimi arasında yerini aldı. Ayrıca XRP, bu süreçte kaydettiği yükselişlerin ardından da CMC verilerine göre piyasa değeri sıralamasında BNB’yi de geride bırakarak piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin dördüncü en büyük kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemleri kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.