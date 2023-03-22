Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bekliyor. Kritik Fed faiz kararı öncesi kripto paralarda pozitif bir görünüm hakim.

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Piyasalar ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) faiz kararını bekliyor. Kritik Fed faiz kararı öncesi en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) 28 bin doların üzerinde, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) ise bin 800 doların üzerinde fiyatlandığı görülüyor. İşte Fed’in kritik faiz kararına ilişkin bilinmesi gerekenler.

Piyasalar Fed Faiz Kararını Bekliyor

ABD’de patlak veren bankacılık krizinin ortasında Fed tarihinde alınan kritik faiz kararlarından biri bugün saat 21.00’da açıklanacak. Saat 21.30’da ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

CME FedWatch Tool, Fed’in yüzde 89,3 ihtimalle faizi 25 baz puan artıracağını, yüzde 10,7 ihtimalle ise sabit tutacağını gösteriyor. Bir hafta önce yüzde 54,6 ihtimalle Fed’in faizi sabit tutacağı, yüzde 45,4 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği bekleniyordu.

Faiz kararının yanı sıra Fed yetkililerinin yıl sonu ve gelecek yıl sonu medyan faiz beklentileri de açıklanacak. Şu anda Fed yetkililerinin 2023 ve 2024 için yıl sonu medyan faiz beklentisi sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 4,1 seviyesinde. Piyasalar, Fed yetkililerinin 2023 ve 2024 için yıl sonu medyan faiz beklentisinde herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceklerini de merakla bekliyor.

Faiz Kararı Öncesi Bitcoin ve Altcoin’ler

Kripto para piyasası da küresel piyasalarla birlikte kritik faiz kararına kilitlenmiş durumda. Beklendiği gibi toplantıdan çıkacak faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalar Bitcoin ve altcoin’ler gibi riskli varlıklara doğrudan etki edecek. Piyasa uzmanları ve analistleri bugün Fed cephesinde yaşanacak gelişmelerin Bitcoin’i 30 bin doları geçireceği üzerinde duruyor.

Fed faiz kararı öncesi BTC‘nin son 24 saatte yüzde 1,65 yükselişle 28 bin 228 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Altcoin piyasasına liderlik eden ETH ise aynı dönemde yüzde 3,63 yükselişle bin 803 dolardan el değiştiriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in günün en çok kazandıran altcoin’ler listesinde başı Ripple‘ın XRP’sinin (XRP) çektiği görülüyor. Veriler, XRP‘nin gün içinde yüzde 20’nin üzerinde yükselişle 0,4697 dolardan el değiştirdiğini gösteriyor. Öte yandan günün en çok kaybettirenler listesinde ise ilk sırada son 24 saatte yüzde 7,15 düşüşle Stacks (STX) yer alıyor.