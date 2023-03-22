Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Piyasaların Gözü Kulağı Orada! Bitcoin ve Altcoin’lerde Heyecanlı Bekleyiş Başladı!

Piyasaların Gözü Kulağı Orada! Bitcoin ve Altcoin’lerde Heyecanlı Bekleyiş Başladı!

Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bekliyor. Kritik Fed faiz kararı öncesi kripto paralarda pozitif bir görünüm hakim.
09:31
22 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalar ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) faiz kararını bekliyor. Kritik Fed faiz kararı öncesi en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) 28 bin doların üzerinde, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) ise bin 800 doların üzerinde fiyatlandığı görülüyor. İşte Fed’in kritik faiz kararına ilişkin bilinmesi gerekenler.

Piyasalar Fed Faiz Kararını Bekliyor

ABD’de patlak veren bankacılık krizinin ortasında Fed tarihinde alınan kritik faiz kararlarından biri bugün saat 21.00’da açıklanacak. Saat 21.30’da ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

CME FedWatch Tool, Fed’in yüzde 89,3 ihtimalle faizi 25 baz puan artıracağını, yüzde 10,7 ihtimalle ise sabit tutacağını gösteriyor. Bir hafta önce yüzde 54,6 ihtimalle Fed’in faizi sabit tutacağı, yüzde 45,4 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği bekleniyordu.

Faiz kararının yanı sıra Fed yetkililerinin yıl sonu ve gelecek yıl sonu medyan faiz beklentileri de açıklanacak. Şu anda Fed yetkililerinin 2023 ve 2024 için yıl sonu medyan faiz beklentisi sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 4,1 seviyesinde. Piyasalar, Fed yetkililerinin 2023 ve 2024 için yıl sonu medyan faiz beklentisinde herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceklerini de merakla bekliyor.

Faiz Kararı Öncesi Bitcoin ve Altcoin’ler

Kripto para piyasası da küresel piyasalarla birlikte kritik faiz kararına kilitlenmiş durumda. Beklendiği gibi toplantıdan çıkacak faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalar Bitcoin ve altcoin’ler gibi riskli varlıklara doğrudan etki edecek. Piyasa uzmanları ve analistleri bugün Fed cephesinde yaşanacak gelişmelerin Bitcoin’i 30 bin doları geçireceği üzerinde duruyor.

Fed faiz kararı öncesi BTC‘nin son 24 saatte yüzde 1,65 yükselişle 28 bin 228 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Altcoin piyasasına liderlik eden ETH ise aynı dönemde yüzde 3,63 yükselişle bin 803 dolardan el değiştiriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in günün en çok kazandıran altcoin’ler listesinde başı Ripple‘ın XRP’sinin (XRP) çektiği görülüyor. Veriler, XRP‘nin gün içinde yüzde 20’nin üzerinde yükselişle 0,4697 dolardan el değiştirdiğini gösteriyor. Öte yandan günün en çok kaybettirenler listesinde ise ilk sırada son 24 saatte yüzde 7,15 düşüşle Stacks (STX) yer alıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Galaxy Açıkladı: Altının Yanına Bitcoin’i De Yazalım! Bitcoin Artık Güvenli Liman Mı?
Galaxy Açıkladı: Altının Yanına Bitcoin’i De Yazalım! Bitcoin Artık Güvenli Liman Mı?
Ethereum’da (ETH) Yıl Sonu Tahmini! İşte ETH’da Grafikli Fiyat Analizi!
Ethereum’da (ETH) Yıl Sonu Tahmini! İşte ETH’da Grafikli Fiyat Analizi!
FED Faiz Kararını Verdi! Gelecekte Neler Olacak? Twitter Space Yayınımızı Dinleyebilirsiniz
FED Faiz Kararını Verdi! Gelecekte Neler Olacak? Twitter Space Yayınımızı Dinleyebilirsiniz
Göç Başladı! Ripple’da (XRP) Yüzde 35’lik Ralli Sonrasında Hareketli Saatler!
Göç Başladı! Ripple’da (XRP) Yüzde 35’lik Ralli Sonrasında Hareketli Saatler!
Amazon, Apple, FedEx… Hiçbiri Bitcoin Değil! Bitcoin Piyasanın Yüzde 97’sinden Nasıl Daha Değerli?
Amazon, Apple, FedEx… Hiçbiri Bitcoin Değil! Bitcoin Piyasanın Yüzde 97’sinden Nasıl Daha Değerli?
Son Dakika: Kripto Piyasalarının Popüler İsmine SEC Şoku! Davanın Sebebi Ne?
Son Dakika: Kripto Piyasalarının Popüler İsmine SEC Şoku! Davanın Sebebi Ne?
Ethereum, Ripple ve Dogecoin’de Son Durum! Altcoinlerin Detaylı Fiyat Analizi!
Ethereum, Ripple ve Dogecoin’de Son Durum! Altcoinlerin Detaylı Fiyat Analizi!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Fed’in Etkisi Olacak Mı? İşte BTC Yorumları!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Fed’in Etkisi Olacak Mı? İşte BTC Yorumları!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Ralli Başladı İşte Hedefler! XRP, ADA ve ALGO Coin Yorum! Neden Yükseldiler?
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023