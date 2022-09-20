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Piyasa yapıcı (MM) Wintermute‘ın DeFi operasyonunun hack saldırısına uğradığı açıklandı. Saldırıda 160 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı belirtildi.

Saldırıyı Wintermute Kurucusu Duyurdu

Piyasa yapıcı Wintermute’ın kurucusu ve CEO’su Evgeny Gaevoy, DeFi operasyonlarının bir hack saldırısının kurbanı olduğunu duyurdu. Gaevoy, yaptığı açıklamada merkezi borsa (CeFi) ve tezgah üstü (OTC) operasyonlarının saldırıdan etkilenmediğini belirtirken, güçlü özsermaye gücü ile saldırının neden olduğu yaraların sarılacağına dair güvence verdi. Gaevoy, piyasa yapıcı ile anlaşması bulunan platformların fonlarının güvende olduğunun altını çizerken, Wintermute hizmetlerinde bugün ve potansiyel olarak önümüzdeki birkaç günde aksaklıklar yaşanabileceği konusunda da uyardı.

Wintermute CEO’su, saldırıya uğrayan 90 kripto paradan yalnızca ikisinin 1 milyon doların üzerinde bir değerde olduğunu, bu nedenle saldırganların hiçbir kripto para üzerinde herhangi bir şekilde büyük bir satış baskısına neden olamayacağını belirtti.

Wintermute Nedir?

Piyasa yapıcılar, genel olarak kripto para piyasaları da dahil finans dünyasının hayati aktörleri arasında yer almaktadır. Bir ticaretin her iki tarafında alıcı ve satıcı olarak hareket ederek ticaret çiftlerini daha likit hale getirmeye yardımcı olurlar. Böylece ticarette aksaklıkların yaşanmasının önüne geçilir. Wintermute gibi piyasa yapıcılar ise bu alım satımlardaki boşlukları doldurmak, volatiliteyi düşürmek ve alım satım çiftinin yayılımını mümkün olduğunca sıkı tutmak için bir tür aracı olarak hareket eder. Bu aracılık işlemlerinde aldıkları minimal komisyonlar ile de varlıklarını sürdürürler.