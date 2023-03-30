Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, uzun bir rallinin ortasında Bitcoin (BTC) için son analizi paylaştı ve bir Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü olan Arbitrum’un (ARB) fiyatının dibe görmüş olabileceği yorumunda bulundu.

Analiste Göre Bitcoin Bir Dip Oluşumu Sürecinde

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın oldukça yakınında olduğu bir kırılma öncesinde 28 bin 278 dolar olan mevcut fiyat seviyesi civarında akümüle olabileceğini belirterek analizine başladı. Büyük volatilitelerden önceki akümülasyon dönemlerini gösteren bir grafik paylaşan analist Bitcoin’in muhtemelen benzer bir eğilimi tekrar edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin’de iyi, güçlü diplerin oluşması günler ve haftalar alır. Bu dönemler her zaman çok volatil olur ve sıkıcı hissettirir, ancak grafiğe daha yakından baktığınızda bu dönemler son derece mantıklı görünüyor. Bu akümülasyonlar sağlıklıdır. Fiyat grafiğinde de en tepe ve en dip seviyeler açıkça görülebiliyor.

Altcoin Sherpa, Bitcoin şu anda iki haftalık bir akümülasyon aşamasında olduğunu belirterek yatırımcılara seslendi ve olası büyük bir kırılma hareketinden önce sabırla beklenmesi gerektiğini belirtti. Analistin 2020 ve 2021’de görülen ve işaret ettiği önceki 7 akümülasyon döneminin 25 ila 63 gün arasında değiştiği görülüyor.

ARB İçin Dip Bölgeyi İşaretledi

En büyük kripto para Bitcoin’in ardından Polygon‘un (MATIC) rakibi olarak gösterilen Arbitrum‘u (ARB) analiz eden analist kısa vadede 1,30 ila 1,50 dolar arasında bir aralık belirleyerek şunları söyledi: