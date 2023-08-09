Kripto para yatırımcıları için kritik veri Perşembe günü gelecek ve Bitcoin fiyatı volatilite artışına hazırlanıyor. BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF başvurusuyla hareketlenen piyasalar sonrasında satıcıların kontrolüne geçti. Ancak yazı hazırlandığı sırada BTC yeniden 30.000 dolar seviyesini aşmak için mücadele veriyordu. 21:15 sularında 29.950 dolara kadar yükselen fiyat 28.900 dolara yakın seyrediyor.

Bitcoin ve ABD Enflasyon Verisi

S&P 500 endeksi Aralık 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %6 altında işlem görüyor. Geleneksel olarak böyle bir durum, emtia ve kripto paralar da dahil olmak üzere riskli varlıklar için bir yükseliş işareti olarak görülürdü. Ancak bu kez öyle olması BTC fiyatıyla borsa arasındaki korelasyon bozuldu.

Bitcoin ve kripto para yatırımcıları için enflasyon, 2021’de parasal genişleme ve artan enflasyon döneminde gerçekleşen 65.000 ve 69.000 dolarlık önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerinin de gösterdiği gibi, genellikle fiyatı etkileyen olumlu bir faktör olarak görülmüştür. Ancak mevcut durum farklı çünkü ABD Merkez Bankası (Fed) sistemdeki likiditeyi etkin bir şekilde azaltırken enflasyon geri dönüş yapıyor. Sonuç olarak, enflasyonun kripto paralar üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor.

Fortinet (FTNT) %25,7, Block Inc. (SQ) %20,5, Paypal (PYPL) %15, Shopify (SHOP) %14,8 ve Palo Alto Networks (PANW) %13,9 düşüşle son 7 güne damga vurdu.

Ekonomistler, 10 Ağustos’ta açıklanacak olan Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) %3,3 civarında gerçekleşerek bir önceki ayki %3’lük rakamı ve Merkez Bankası’nın %2’lik hedefini aşacağını tahmin ediyor. Haziran ayında %3,5 ile son 40 yılın en düşük seviyesine yaklaşan işsizlik oranı göz önüne alındığında süreç pek kripto paralar lehine gelişmeyebilir.

Bitcoin ve Kripto Paralar Yorum

Tahviller gibi geleneksel olarak güvenli kabul edilen varlıklar bile ABD’nin borçlarının artmaya devam etmesi nedeniyle cazibesini yitiriyor. Yatırım kralı ve hedge fon milyarderi Bill Ackman’ın uzun vadeli enflasyona ilişkin endişelerini dile getirerek 30 yıllık ABD Hazine tahvillerinde açığa satış yaptığı bildirildi.

Sonuç olarak, yatırımcılar alternatif piyasalar aramaya başladı ve Bitcoin balinaları spot trade yerine vadeli işlemlere odaklanıyor. Açık pozisyonlar son BTC yükselişinde 617 milyon dolarlık artış yaşadı. Put-to-call oranı 24 Temmuz’dan bu yana 1’in altında seyrederek call (alım) enstrümanlarına yönelik güçlü bir talep olduğunu ortaya koyuyor. Bu veriler, yatırımcıların Bitcoin’in potansiyel fiyat artışına ilişkin iyimserliğini göstermektedir.

Enflasyon ve düzenleyici baskı her ne kadar kripto aleyhine olsa da vadeli işlemlerde iyimserliği artıran bir şey var. Bu yakında ortaya çıkacak bir haberden kaynaklı olabilir. Sürpriz ETF onayı veya başka büyük bir gelişmenin beklentisiyle nitelikli yatırımcıların pozisyonlarını büyütmesi dikkat çekicidir.