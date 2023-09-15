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  •   Öngörüleriyle Şaşırtan Analistten Çarpıcı Yorum! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin 2019’a İşaret Etti!

Öngörüleriyle Şaşırtan Analistten Çarpıcı Yorum! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin 2019’a İşaret Etti!

Özet

  • Kripto para analisti Cantering Clark, kripto para piyasasında 2019 benzeri büyük bir büyüme bekliyor.
  • Clark, kripto para piyasasının yılı pozitif bir noktada kapatmasını beklediğini ekledi.
  • Analist, şu anda sadece Bitcoin (BTC) ile ilgilendiğini ve altcoin'lere odaklanmadığını açıkladı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:30
15 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti ve stratejisti Cantering Clark, piyasa için çarpıcı bir yorum yaptı. Clark, kripto para piyasası için 2019’daki gibi benzer bir büyüme olmasını beklediğini söyledi.

“Mevcut Görünüm 2019’u Andırıyor”

Cantering Clark olarak da bilinen anonim kripto para analisti The Flow Horse, mevcut görünümü 2019’a benzeterek kripto para piyasasının yılı pozitif bir noktada bitirebileceğini söyledi. Bilmeyenler için 2019 yılı, kripto para piyasasının kasvetli bir 2018’i arkasında bıraktığı, merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinin yükselişine tanık olunduğu ve COVID-19 salgınının zirvesinde 2020 ve 2021’de büyük boğa rallileri için zeminin hazırlandığı bir yıl olmuştu:

Sadece 2019’u düşünmeye devam edin. Emin olun yıl sonuna kadar iyi olacaksınız. COVID-19 tarzı daha büyük bir hareketi neyin getireceğini kim bilebilir, ancak aynı şekilde satın alınan şu veya bu şekilde benzer bir olayın satın alınarak yükseleceğimizi hayal ediyorum.

Analist ayrıca şu anda yalnızca Bitcoin (BTC) ticareti yaptığını belirterek “Şu anda altcoin’lerle ilgilenmiyorum. Mevcut durumdan dolayı ticaretini yaptığım tek şey Bitcoin” dedi.

Bitcoin’de Short Squeeze Bekliyor

Cantering Clark, Bitcoin piyasasındaki son sürpriz düşüşün ardından 25 bin 117 dolar seviyesinin yeniden test edilmesiyle bir short squeeze diğer bir deyişle kısa pozisyon sıkıştırması yaşanmasını beklediğini belirterek şunları söyledi:

İlk büyük testten sonra piyasanın bu seviyeyi duman etme şansının zayıf olduğunu düşünüyorum. Satıcıları tuzağa düşürmek için en iyi bölge ve muhtemelen long (uzun) pozisyon açmak için bağlamsal R:R (risk/ödül oranı) için en iyi yer gibi görünüyor. Düşen bıçağı yakalayacağım.

Short squeeze, açığa satış yapan birçok kişinin pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması nedeniyle bir varlığın fiyatının hızla yükselmesi sonucunda ortaya çıkar. Momentum açığa satış yapanların aleyhinde hareket ettikçe varlığı geri almak zorunda kalırlar ve bunun sonucunda daha fazla ralli tetiklenir.

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