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Önemli Gelişme: Bloomber ETF Uzmanı Kripto Yatırımcılarına Gün Saydıracak

Özet

  • SEC 2 ETF başvurusunu erkenden erteledi.
  • Bloomberg ETF uzmanı James bunun Ocak ayındaki toplu onay ihtimalini artırdığını söyledi.
  • BTC fiyatı 38.100 doları aştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Son birkaç saatte yaşanan gelişmelerin ardından Bloomberg ETF uzmanı yatırımcıların heyecanını birkaç kat artırdı. Umut kripto para yatırımcılarında FTX çöküşünün ardından bitmişti ve aylardır yatırımcıların çoğu 2x’in üzerinde artan fiyata rağmen buna ikna olamıyor. Ancak son gelişmeler korkunun boşa olduğunu söylüyor.

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Kripto Paralar Önemli GelişmeOcak 2024 Kripto Boğası

Kripto Paralar Önemli Gelişme

Kral kripto para birimi son yaklaşık 1 saatte gelen ETF retlerine rağmen 38.100 doların üzerinde. Elbette bunun bir sebebi var. Öncelikle son direnç testinin ardından BTC talebi canlı kaldı ve kar satışlarına rağmen vadelideki 500 milyon dolarlık yeni açık pozisyonlar fiyatı yukarı itti. Diğer sebebiyle Franklink ve Hashdex spot Bitcoin ETF’lerinin ertelenen kararlarıdır.

Üstelik bu kararlar beklenenden erken ertelendi ve Bloomberg ETF Uzmanı James bunun sürpriz olmadığını söylüyor. James Seyffart son gelişmelerin ardından şu değerlendirmede bulundu;

“Vay canına. SEC Franklin için çok erken davrandı. Franklin’in henüz güncellenmiş bir S-1 sunmamış olan tek ihraççı olması dikkat çekicidir.

Ocak ayı başında tam bir onay dalgası için Hashdex ertelemesi de geldi. Tamam, işte bu 2 erteleme kararı benim 10 Ocak 2024 tarihine kadar tüm başvuru sahipleri için onay geleceği tezimi destekliyor. SEC potansiyel toplu onay için başvuruları uygun hale getiriyor”.

Ocak 2024 Kripto Boğası

Bloomberg Uzmanları 2024 Ocak ayının ilk 10 gününde ETF onaylarının yüzde 90 ihtimalle geleceğini söyledi. Birçok teknik okuma büyük ralli için Ocak ayına dikkat çekiyor. Halving yaklaşıyor ve 2024 ikinci çeyrekte Fed’in faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Tüm bunları sıraya dizip karşıdan baktığınızda gördüğünüz şey kocaman bir aylık yeşil mum.

Elbette beklentilerin her zaman gerçekleşmesi mümkün değil ancak şartlar piyasayı boğaya zorlayacak gibi görünüyor. Tıpkı 2022 başında şartların piyasayı ayı sezonuna zorlaması gibi. Ne günlerdi değil mi? Fed faiz artırımlarına başlamak üzereyken yatırımcıların bir bölümü kriptonun yükseleceğine ikna olmuştu. Kripto şirketleri iflas ederken yine bu inançlarını korudular.

Bitcoin 30.000 doları kaybedene kadar (2021 ortasındaki 30.000 testini hatırladıkça umutlanan yatırımcılar?) umutlar diriydi. Ta ki FTX çökene kadar. Ondan sonra yatırımcılar 10 trilyon dolarlık varlık yöneticilerinin kriptoya girme niyetine rağmen (en azından önemli kısmı) çekimser kaldılar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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