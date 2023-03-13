Tek başına çalışan bir Bitcoin madencisi, Bitcoin Blockchain'indeki 780.112'nci bloku çıkarmayı başardı ve 6.5 BTC'lik blok ödülünü tek sahibi oldu.

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Tek başına çalışan bir Bitcoin madencisi, Bitcoin Blockchain’indeki 780.112’nci bloku çıkarmayı başardı ve 6.5 BTC’lik blok ödülünü tek sahibi oldu. Madencilinin geliri ABD doları cinsinden 150 bin doları geçiyor.

270’nci Blok Olarak Kayıtlara Geçti

Bitcoin madencisi, madencilik yapmaya başlamasından sadece iki gün sonra geçerli bir blok ürettiği için de şanslıydı. Bitcoin Blockchain’inde böylesi bir olay çok nadir olarak yaşanır ve tek başına çalışan bir Bitcoin madencisinin geçerli bir blok çıkarması bazen aylar sürebilir. Bu nadir olay ise 10 Mart’ta yaşandı ve 780.112’nci blok Bitcoin’in 13 yıllık tarihinde tek başına çalışan bir Bitcoin madencisi tarafından çıkarılan 270’nci blok olarak kayıtlara geçti. Olayın nadir yaşanıyor oluşu bu büyüklükteki bir Bitcoin madencinin genellikle ortalama her 10 ayda bir blok çözmesinden anlaşılabilir.

Bitcoin madencisi, Solo CK Pool madencilik hizmetini kullanarak bir tek başına madencilik havuzu oluşturdu ve bunun için geçerli bir blok çıkarmayı başardı ve 6.25 BTC ve yaklaşık 0.63 BTC‘lik bir işlem ücreti ile ödüllendirildi.

Solo CK madencilik havuzunun yöneticisi Dr. Con Kolivas, nadir görülen olayın ardındaki Bitcoin madencisinin geçerli bir blok çıkarmak için geçici olarak hash gücü kiralamış olabileceğini belirtti.

Yine Yeniden Solo CK Madencilik Havuzu İmzası

Bitcoin madenciliği, madencilerin Bitcoin Blockchain‘indeki bir sonraki bloku çıkarmak ve ağa eklemek için hesaplama gücü girmelerini gerektirir. Bununla birlikte, BTC madenciliğinin artan popülaritesi, ağın hashrate’indeki sürekli artış ve güçlü madencilik cihazlarından dolayı tek başına çalışan bir madencinin tam bir bloku kendi başıma çıkarması neredeyse imkansızdır.

Bu nedenle geçerli bir bloku çıkarmak genellikle hepsi bir sonraki bloku çıkarmaya çalışan birden fazla madencilik cihazının hesaplama gücü kullanılarak gerçekleştirilir. Blok ödülü, madencilik havuzlarındaki her bir madencinin girdi hashrate’ine göre dağıtılır.

Solo CK madencilik havuzu geçmişte de tek başına madencilik yaparak çıkarılan birçok Bitcoin blokunun ardından yer alan bir madencilik havuzu. Bu tek başına madencilik yapılarak çıkarılan bloklardan ikisi 2022’nin Ocak ayında yalnızca iki hafta arayla çıkarılmıştı; ilki 11 Ocak 2022 tarihinde çıkarılan 718.124’nci blok iken, ikincisi 24 Ocak 2022 tarihinde çıkarılan 720.175’nci blok takip etmişti.