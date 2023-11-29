Noel Tatilinde Shiba Inu (SHIB) İşte Bu Seviyede Olacak! Ünlü Algoritma’nın Fiyat Tahmini Soru İşaretleri Yaratacak!

Noel tatili yaklaşırken, yatırımcıların dikkatleri giderek kripto piyasasına kaymaya devam ediyor. Yatırımcılar, kendilerine önemli getiriler sunabilecek fırsatlar arıyor. Dogecoin‘in ardından gelen Shiba Inu (SHIB), noel öncesi yatırımcıların dikkatini en çok çeken adaylardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Neden mi? Çünkü SHIB, artan popülaritesinin ötesinde, özellikle bayram sezonunda onu cazip kılan benzersiz bir volatilite ve potansiyel karışımı sunuyor.

Shiba Inu Yükselir Mi?

Bu durumlar göz önünde bulundurularak, makine öğrenimi algoritmaları aracılığıyla yatırımcılara fikir vermesiyle tanınan bir platform olan PricePredictions’tan SHIB tahminleri alındı.

Bu tarz algoritmaların, sürekli değişen piyasa koşullarını dikkatle incelediğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. AI tarafından noel tatiline kadar Shiba Inu’nun ne gibi kazanımlar sağlayabileceğini anlamak için göstergelerin analiz edilmişti.

Şaşırtıcı bir şekilde, noel öncesinde algoritmalar SHIB’in 0,00000825 dolara doğru düşüş yaşayacağını öngörüyor. Bahsedilen fiyat göz önüne alındığında yazım saati itibariyle SHIB’in sahip olduğu fiyattan %1,67’lik bir düşüş yaşanacağı anlamına gelebilir.

Hesaplama, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), göreceli güç endeksi (RSI), Bollinger Bantları (BB) ve diğerleri dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi teknik göstergeden türetilmiştir.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu fiyat grafiği, dikkatle incelenmeye devam ediyor. Fiyatta yaşanan dalgalanma evresinin ardından SHIB, gerçekleştirdiği fiyat hareketinde azalan kanal formasyonunun alt sınırlarını yakından takip ettiği bir destek seviyesi yakınlarında işlem görüyor. RSI ise 50 seviyesi yakınlarında (nöt) bir bölgede bulunuyor. Ani bir aşırı alım veya aşırı satış durumunun olmadığını yansıtmaktadır.

Yazım saati itibariyle SHIB, önceki 24 saate göre %2,84’lük bir artış gerçekleştirdi ve 0,00000834 dolardan işlem görüyordu. Ortaya çıkan bu kazançlar, SHIB’in sahip olduğu değerin %3,75 oranında arttığını işaret ederken, 30 gün içinde %4,26 artış gösterdiği ve güçlü bir haftanın geçtiğini ortaya koymuştur.

Geçtiğimiz yıl bu döneme göre Shiba Inu %10’luk bir fiyat düşüşü yaşadı. Yaşanan bu düşüşe rağmen, SHIB’in en iyi 100 kripto varlığının arasında %78’inden daha iyi performans gösterdiğini belirtmek gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.