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New York Merkezli Yatırım Bankası, Piyasadaki Son Durumu Değerlendirdi: “Kripto Kışı” Geride mi Kaldı?

New York merkezli yatırım bankası H.C. Wainwright analistleri, kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
18:00
27 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

New York merkezli bir yatırım bankası olan H.C. Wainwright analistleri, kripto para piyasasındaki son durumu ele aldı ve güncel teknik görünümleri değerlendirdi. Analistler, geçen sene kripto para piyasası adına yaşanan düşüş döneminin ve ‘kripto kışının’ sona erdiğini ve düşüş trendinin büyük ölçüde tersine döndüğünü dile getirdi.

“Kripto Kışı” Geride mi Kaldı

Kripto para piyasası, 2023 yılının başından bu yana oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Geçen sene TerraUSD çöküşü başta olmak üzere kripto ekosisteminde yaşanan birçok önemli gelişmenin ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde de ABD’de yeni bir bankacılık krizi yaşandı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Mart ayının ortalarından bu yana yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve hafta içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Piyasadaki bu çalkantılı süreç devam ederken New York merkezli yatırım bankası H.C. Wainwright analistleri de kripto para piyasasındaki bu son durumu ele aldı.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Sürecek mi?

New York merkezli bir yatırım bankası olan H.C. Wainwright analistleri, piyasada geçen sene yaşanan düşüş ivmesinin ve “kripto kışının” geride kaldığını ve kripto para piyasasının yeniden yükseliş eğilimi gösterdiğini belirtti. Analistler, BTC’nin son aylarda yalnızca yükseliş yönlü bir istikrar kazanmakla kalmayıp aynı zamanda güncel teknik görümümlerin de ilerleyen zaman dilimleri adına yükseliş sinyalleri verdiğini öne sürdü. Ayrıca teknik görünümün ilerleyen zaman dilimleri adına da yükseliş sinyalleri verdiğini ve “kripto kışının” sona erdiğini belirten analistler, kripto para piyasasının yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte bu süreçte kripto para birimlerini yanı sıra aynı zamanda Coinbase hissesinin de iyi bir fiyat performansı sergileyebileceğini ifade etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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