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ABD merkezli kripto para borsası Bitmex’in eski CEO’su ve şu anda Maelstrom adlı bir aile ofisini yöneten Arthur Hayes, Bitcoin’i yapay zeka (AI) sistemlerinin resmi para birimi olabileceğini iddia etti. Hayes’e göre yapay zeka sistemlerinde ne altın ne itibari para yer bulmaya BTC kadar yakın değil.

Ne Altın Ne İtibari Para: Tek Seçenek Bitcoin

Hayes, yayımladığı son blog yazısında, Bitcoin ağının merkeziyetsiz doğasının ve ağ kullanıcılarının kendi varlıkları üzerinde sahip oldukları kontrolün, gelecekteki yapay zeka ekonomilerinin olası özellikleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Bitcoin’in değeri madencilik sürecinde, Hayes’in deyimiyle “yapay zekanın gıdası” olan elektriğin maliyetine bağlı olduğundan, zaman içinde yapay zeka sistemleri için verimli ve öngörülebilir bir değer deposu olduğunu belirtirken “Bitcoin, saf enerjiyi temsil etmeye en yakın parasal araçtır” eklemesini yaptı.

Dahası, Hayes’e göre Bitcoin‘in kanıtlanabilir kıtlığı ve sansüre karşı direnci, yapay zeka tabanlı teknolojilere diğer para birimi biçimlerine göre avantaj sağlıyor. Ünlü isim, altın ve itibari paranın arzının değişken olduğunu, Bitcoin’in arzının ise kriptografik olarak sınırlı olduğunu ve bu tür sistemler için manipüle edilemeyen öngörülebilir bir finansal temel sunduğunu da ekledi.

Bitcoin ve Yapay Zeka Çılgınlığının Birleşmesi Büyük Yükselişin Tetikleyicisi Olabilir

Hayes’e göre, eğer yapay zeka ekonomisi Bitcoin’i benimseyecek olursa, itibari sistemdeki enflasyondan kaçma ihtiyacı ile insan ve bilgisayar evriminin bir sonraki aşamasına katılma dürtüsünün bir araya gelmesi yatırımcıları en büyük kripto paranın büyümesi ihtimaline aşırı değer vermeye itebilir:

Bitcoin’in yapay zekalar tarafından kullanılma ihtimali artacak olursa, hatta kullanılmaya başlanırsa, o zaman itibari paraya dayalı finansal sistemdeki enflasyondan kaçma çılgınlığı ile insan ve bilgisayar evriminin bir sonraki aşamasının bir parçasına sahip olma çılgınlığının tek bir mega çılgınlıkta birleştiği görülecek. Bu iki çılgınlığın bir araya gelmesi, yatırımcıların yükselişi yakalamak için büyük ölçüde fazla ödeme yapmaya itecek ve Bitcoin ağının değerinin hiç beklenmedik seviyelere yükselmesine neden olacak.

Hayes’in tahmin modeli, 2025 veya 2026 yılına kadar yapay zeka ekonomisinin küresel GSYH’nin yüzde 5 ila yüzde 50’si arasında bir değere sahip olabileceğini ve Bitcoin’in fiyatında 760 bin dolara kadar potansiyel bir yükseliş yaratabileceğini gösteriyor. Ünlü isim, piyasa varsayımları asla gerçekleşemezden belki gerçekleşebilire doğru kaydıkça, bunun Bitcoin’e uzun süreli yatırım yaparlan için tarihi fırsat dönemini temsil ettiğini söyledi.

Yapay zeka ve Bitcoin’in geleceği belirsizliğini korurken, “Anlatı hype’ı vagonuna atlamayı ve kar etmeyi planlıyorum” diyen Hayes, Mayıs ayında Bitcoin’in yılı yüksek volatilite ile geçirmesini, 2024’ten itibaren güçlü bir ralliyle sert şekilde yükselmesini beklediğini açıklamıştı.