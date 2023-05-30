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Avrupa’nın en büyük dijital varlık yatırım şirketi CoinShares, haftalık olarak yayımladığı bülteninin 133’ncüsünü yayımladı. Bültende yer alan rakamlara göre son 5 haftada olduğu gibi kripto para fonlarından geçen haftada da çıkış oldu. Böylece kripto para fonlarında üst üste 6’ncı negatif hafta görülmüş oldu. Bitcoin fonlarından 11.5 milyon dolarlık çıkış olurken, Litecoin, XRP ve Cardano fonlarına küçük miktarlarda girişler oldu.

Bitcoin Fonlarından Çıkışlar Tam Gaz Devam Ediyor

CoinShares’ın haftalık olarak yayımladığı bültenin geçen haftayı kapsayan 133’ncüsünde yer alan rakamlara göre iki hafta önce 23 milyon dolarlık net çıkışın olduğu Short Bitcoin fonlarından geçen haftada da 10.9 milyon dolar çıkış oldu. Yılın başından bu yana Short Bitcoin fonlarına yapılan yatırımlar ise net 73 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Öte yandan Bitcoin fonlarından ise 37.5 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yılın ilk gününden bu yana Bitcoin fonlarına yapılan yatırımlar ise net eksi 78 milyon dolar seviyesine geldi. Bu, yatırımcıların yılın başından beri ağırlıklı olarak Bitcoin’de düşüş bekleyerek Short Bitcoin fonlarından pozisyon aldıklarını gösteriyor.

Geçen hafta Ethereum fonlarından 5.9 milyon dolar ve Solana fonlarından ise 300 bin dolarlık net çıkışlar oldu. Litecoin, XRP ve Cardano fonlarına ise küçük miktarlarda girişler kaydedildi.

En Çok Çıkış ABD, Almanya ve İsviçre’de

Kripto para fonlarından çıkışın en çok olduğu ülke olarak ise ABD göze çarpıyor. Geçen hafta ABD’den toplamda 10.8 milyon dolarlık net çıkış olurken, onu sırasıyla 9.5 milyon dolarlık net çıkış ile Almanya ve 8 milyon dolarla İsviçre takip etti.

Dijital yatırım ürünlerinin toplam değeri 34 milyar 65 milyon dolar olarak kayda geçerken, bunun 22 milyar 738 milyon dolarlık kısmını Grayscale şirketi oluşturdu. Grayscale’e en yakın rakam ise 1.75 milyar dolar ile Coinshares’in Bitcoin fonu (XBT) oldu.