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  •   Makro Gurusu Hugh Hendry: 1934 Yılındakinin Aynısı Olacak! Altın ve Bitcoin’e Dikkat!

Makro Gurusu Hugh Hendry: 1934 Yılındakinin Aynısı Olacak! Altın ve Bitcoin’e Dikkat!

Özet

  • Hugh Hendry bankalardan mevduat çıkışının ABD tarafından kısıtlanmasını bekliyor.
  • 1934 yılında ABD benzer şekilde altın için radikal kararlar almıştı.
  • Hendry önümüzdeki 5 yıl içinde Bitcoin fiyatının en az 3-4 kat artacağını düşünüyor.
10:45
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in doğuşu ve bugün büyük yatırımcı kitlelerinin ona bakış açısı. Evet burada bir tezat var. Nakamoto bu fikri hayata geçirirken bankacılık sisteminin kurtarılma döngülerine dikkat çekiyordu. Bugünse yatırımcıların çoğu kripto paralarda spekülatif kazanç hedefliyor. Ünlü makro ekonomi uzmanı Hugh ise Amerikalıları uyarıyor.

ABD Mevduatları Dondurabilir

Bloomberg Markets’a verdiği yeni bir röportajda hedge fon yöneticisi ve makro ekonomi uzmanı Hugh Hendry, ABD bankacılık sistemi konusunda önemli uyarılarda bulundu. ABD bankacılık sisteminden kaçışın devam ettiğini vurgulayan isim çok daha kötüsünün olabileceğini düşünüyor. Ona göre ABD bu kaçışın doğuracağı sorunları önlemek için mevduatların hesaplardan çekilmesine kısıtlama getirebilir.

Hendry, kısmen likit çek hesaplarındaki parayı izleyen M2 para arzında daha fazla düşüşün, ABD hükümetini devreye girmeye ve vatandaşların sermayelerini bankacılık sisteminden çıkarmalarını önlemeye ikna edebileceğini söylüyor.

“Bazen panik yapmak yerinde olur. Panik yapmanızı tavsiye ederim… Şu anda M2’de en büyük düşüşü gördünüz. M2 mevduattır, kredi değil. Bu, sistemden kaçan ve para piyasası fonlarına giden mevduatlardır. Bu, Hazine ve Fed‘in devreye girip bir ABD vatandaşı olarak ABD bankacılık sektöründen para çekme hakkınızı gerçekten kısıtlamak zorunda kalabileceği bir sürece dönüşebilir”.

1934 Altın Kararı ve Bitcoin (BTC)

Hendry, ABD bankalarından sermaye kaçışının yalnızca FDIC’in 250.000 doların üzerindeki mevduatları sigortalayıp sigortalamayacağına ilişkin korkularla ilgili olmadığını ve mevduatlara genel bir garanti verilmesinin sorunu çözmeyeceğini söylüyor. Mart ayında bu konu gündeme gelmiş ancak Yellen geri adım atmıştı. Nisan ayında 700’ün üstünde bankanın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Sermaye kaçışı var, bankacılık sektöründen getiri arayan mevduat kaçışı var. Korkarım ki bunu hafife alarak söylemiyorum ama 1934 yılında Federal Rezerv Yasası ABD vatandaşlarının altınlarına el koydu. Fed ve Hazine yetkililerinin ABD banka mevduatlarına kilit vurmayı düşündüklerinden emin olduğum bir noktadayız.”

Amerikalıların bu belirsizlik ortamında sermayelerini nereye koyabilecekleri konusunda ünlü isim Bitcoin’in iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyor. Diğer taraftan tarihi zirvesine ulaşan altın da yatırımcılardan talep görüyor. Talep sadece yatırımcılardan değildi Çin gibi birçok devlet de uzun süredir altın rezervini büyütüyor.

“Evrendeki en nefret edilen menkul kıymete, ultra uzun Hazine tahvillerine sahip olmanın zamanı geldi. Hepinizin bir enflasyon sorunumuz olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Bu bir arz şokuydu. Bir arz şoku, onu geleceğe taşımak için giderek daha fazla banka kredisi basımının tezahürüne ihtiyaç duyar. Biz tam tersini yaşıyoruz. Henüz bu konuda bir fikrim yok ama Bitcoin, önümüzdeki beş yıl içinde üç ya da dört kat daha fazla değer kazanabilecek bir varlık sınıfı olarak düşünebileceğim bir şey. Bu tespiti yapabileceğim başka bir varlık sınıfı yok.”

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