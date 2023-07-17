SEC ile karşı karşıya kalan ve yıllardır mücadelesini güçlü biçimde sürdüren Ripple artık rahat bir nefes alıyor. Geçtiğimiz hafta çıkan özet karar XRP dahil tüm altcoinlerin yatırımcıları için umut vericiydi. Şimdi davayla ilgili yeni bir gelişme var. Peki yatırımcıları bundan sonra ne bekliyor? İşte detaylar.

Ripple Davası Son Durum

Ripple davasının Yargıcı Sarah Netburn, taraflardan “şu anda verimli olacağına inanıyorlarsa” bir uzlaşma konferansı için 3 tarih belirlemelerini istedi. Ayrıca mahkemenin yoğun programı nedeniyle 6-8 hafta öncesinden planlama yapılmasını önermektedir. Buradan iki çıkarımda bulunabiliriz. Bunlardan ilki tarafların anlaşma konusunda hemfikir olması davanın en az 2 ay daha uzamasına neden olacak. İkincisi ise uzlaşma konferansı için tarihlerin belirlenmesi haline XRP Coin fiyatının hızlı bir yükseliş yaşadığını göreceğiz.

SEC Başkanı bugün bireysel yatırımcılara yapılan satışlarla ilgili Yargıcın aldığı kararı değerlendirdiklerini söyledi. Hayal kırıklığı ifadesini kullanan Gensler işin peşini bırakmayacağının sinyalini verdi. Önümüzdeki günlerde aşağıdaki gelişmeler XRP Coin fiyatını etkileyecek.

SEC ’in özet karara itirazı

’in özet karara itirazı Uzlaşı için tarihlerin belirlenmesi

Tarafların uzlaşıya yanaşmaması

İlk olay fiyatın düşüş yaşamasına neden olabilir. İkinci gelişme XRP Coin fiyatını hızla 1 doların üstüne itebilir. Son gelişme ise detaylarına bağlı olarak fiyatı etkileyebilir. Örneğin düzenleyici kurum uzlaşıya yanaşır Ripple yanaşmazsa bu durum fiyatı pozitif etkileyecektir. Yani her halükârda XRP Coin yatırımcılarına volatilite yolu görünüyor.

XRP Coin Yorum

XRP, %50 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 0,69 ile %61,8 geri çekilme seviyesi olan 0,64 dolar arasındaki bölgede destek buluyor. Boğalar yükseliş hareketini sürdürmeye çalışacak ancak 0,83dolar ve yine 0,93 dolarda zorlu bir dirençle karşılaşabilirler. Fiyat bu bölgeden aşağı dönerse, XRP/USDT çifti birkaç gün boyunca bir aralıkta sıkışıp kalabilir.

Diğer bir olasılık ise fiyatın mevcut seviyeden aşağı dönmesi ve 0,64 doların altına inmesi. Bu gerçekleşirse, boğalar arasında pozisyonlarından çıkmak için bir acil kaçış sinyali olacaktır. Bu da pariteyi 20 günlük EMA’ya (0,58 dolar) düşürebilir.