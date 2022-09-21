Fed'den ne yönde bir karar bekleniyor, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler gelecek karardan ne yönde etkilenecek? Detaylar haberimizde.

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Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) kritik faiz kararına çevrilmiş durumda. Kritik faiz kararı öncesi kripto para piyasalarında yüzde 1,08 oranında para çıkışı olduğu ve piyasa değerinin 924 milyar dolarda olduğu görülüyor. Peki Fed‘den ne yönde bir karar bekleniyor, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler gelecek karardan ne yönde etkilenecek? Detaylar haberimizde.

Fed’in Faiz Kararı Bekleniyor

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasalarında gözler Fed’in bugün TSİ 21.00’da açıklayacağı faiz kararına ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21.30’da yapacağı basın toplantısına çevrilmiş durumda. Hollanda’nın üçüncü büyük bankası ABN Amro’nun yayımladığı yakın tarihli bir raporda, Fed’in bugünkü FOMC toplantısından 75 baz puanlık faiz artırımı kararının çıkmasının beklendiği bildirildi. Raporda, 100 baz puan faiz artırımının muhtemel olmadığına yer verildi. ABN Amro, FOMC kararı ile birlikte açıklanacak tahminlerde de Fed üyelerinin büyüme öngörülerini düşürmelerinin, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yükseltmelerinin beklendiği vurguladı.

Öte yandan CME Fed Watch Tool, Fed’in bugünkü toplantısından yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan, yüzde 18 ihtimalle ise 100 baz puanlık faiz artırımının geleceğine işaret ediyor. Ekonomistlere göre, hisse senedi piyasaları, Bitcoin ve altcoin’ler gibi riskli varlıklardaki son düşüş 100 baz puanlık faiz artırımının masaya gelmesiyle tetiklendi. Ekonomistler, Fed’in bu ihtimali görmezden gelerek 75 baz puan veya sürpriz bir şekilde 50 baz puan faiz artırımına gitmesi durumunda yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisinde artış olabileceği üzerinde duruyorlar.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Lider kripto para Bitcoin, yazım sırasında kaydettiği yüzde 1,70 düşüşle 18 bin 981 dolardan işlem görüyor. Beklentilerin üzerinde gelen ABD’de Ağustos ayına ilişkin TÜFE verilerinin ardından yönünü aşağıya çeviren BTC, bir süredir 20 bin doların altında fiyatlanıyor. Bitcoin’in toplam piyasa değeri 363.6 milyar dolar.

En büyük altcoin Ethereum (ETH), 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge güncellemesinin ardından sert düşerken, yazım sırasında bin 336 dolardan işlem görüyor. ETH‘nin toplam piyasa değeri ise 163.2 milyar dolar.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para listesinde XRP (XRP) son 24 saatte kaydettiği yüzde 8,56 yükselişle 0,4114 dolardan işlem görerek öne çıkıyor. Yine CoinMarketCap’in verilerine göre “son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto para listesi”nde yine XRP ilk sırada yer alırken, “son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesi”nde ise Chiliz (CHZ) yüzde 7,22 düşüşle ilk sırada yer alıyor.