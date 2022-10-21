Kripto para yatırımcıları fiyatların arttığını ne zaman görecek? Birinin sevindirici bir tahmini var.

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Ayı piyasaları sıkıcıdır ve yatırımcılar aylardır süren düşüşlerde fazlasıyla kayıp yaşadı. Şimdi ise Bitcoin fiyatı düşük volatilite ile hareketine devam ediyor. Aylardır Bitcoin fiyatı istikrarlı biçimde düştüğü için altcoinler de önemli düşüşler gördük. Peki kripto paralar yeniden yükselişe ne zaman geçecek? Kristin Smith tahminlerini paylaştı.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselir?

Son zamanlarda yaşanan uzun ve durgun bir dönemden sonra kripto para topluluğu umutsuzca güçlü bir fiyat artışı bekliyor. Bu ayı piyasası bağlamında, sektördeki uzmanlar çok yakında Bitcoin’e yatırım akışında bir artış olacağını düşünüyor. Bunlardan biri de Blockchain Association Yönetici Direktörü Kristin Smith, o artık yükselişin başlamasını bekliyor.

Kristin Smith, BTC’nin yeniden canlanmasına ilişkin bazı ilginç yorumlarda bulundu. Bugün CNBC’ye konuşan Smith, makroekonomik canlanma nedeniyle yatırımlarda ve BTC fiyatında bir artış olacağını söyledi.

“Ekonominin canlandığını görmeye başladıkça, Bitcoin’e yapılan yatırımların ve dolayısıyla fiyatın arttığını göreceğiz.”

Ona göre bu yükseliş süreci yıl sonuna kadar bile başlayabilir. Ancak en geç 2023 yılında piyasaların bu düşüş trendinden çıkmasını bekliyor.

Kripto Paraları İlgilendiren Gelişmeler

Bugün Kasım ayındaki Fed toplantısındaki kararla ilgili önemli bir ipucu geldi. Daha önce Fed’in bilgi sızdırdığı WSJ yazarı Nick Timiraos bugün “bazı Fed üyeleri çok sert faiz artışlarından rahatsız” diyerek ilginç bir mesaj verdi. Fed üyesi Daly ise yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Kasım ayındaki toplantıda 75bp kararı alabiliriz. Ancak sonsuza kadar faizleri (75bp kadar sert biçimde) artırmayacağız. Faiz artışlarında yavaşlamaya gitmemiz önemli”.

Dolar endeksi Fed’in sert şahin duruşu nedeniyle hızlı bir artış yaşadı. Bu durum AB, İngiltere ve Japonya’yı fazlasıyla rahatsız ediyor. Para birimleri dolar karşısında eriyen devletler devam eden enflasyona ek, kur artışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Eğer Fed bu adımlarına devam ederse 2023 yılı için ekonomik durgunluk kesinlik kazanacak. Elon Musk, önümüzdeki yıl daha net hissedeceğimiz ekonomik durgunluğun 2024 yılı ortalarına kadar devam edeceğini söyledi.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.000 dolarda tutunmaya çalışıyor. Dolar endeksi 112 seviyesinde seyrediyor.