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  •   Kriptonun Saatli Bombası: Genesis! Bugün Açıklama Yapıldı, Son Durum Ne?

Kriptonun Saatli Bombası: Genesis! Bugün Açıklama Yapıldı, Son Durum Ne?

Özet

  • Genesis iflas süreci devam ediyor.
  • Şubat ayındaki başvurunun ardından süreç anlaşmazlıklar nedeniyle uzadı.
  • DCG, sürecin hızla tamamlanması için görüşmelerine devam ettiğini açıkladı.
18:27
9 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX borsasının bize miras olarak bıraktığı en büyük şey Genesis’in iflasıydı. Kripto yatırımcıları halen tedirgin. Son boğa sezonunda en büyük kripto kredi borç veren konumunda bulunan Genesis geçtiğimiz yıl yaşanan iflaslara dayanamadığı için iflas bayrağını çekti. Eğer konkordato süreci başarıyla tamamlanmazsa büyük satış baskısı kapıda diyebiliriz.

Genesis Son Durum

DCG bugün kripto alanında tanınmış çok sayıda milyar dolarlık şirketin ya ortağı ya da sahibidir. Aynı zamanda iflas eden Genesis de DCG çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Bugün iflas sürecine ilişkin son durumla ilgili DCG tarafından bir açıklama yapıldı.

“DCG, 1 Mayıs’ta tüm taraflarca kabul edilen 30 günlük arabuluculuk süresi uyarınca Genesis Capital yeniden yapılandırma sürecindeki çeşitli paydaşlarla ilişki kurmaya devam etmektedir. Buna paralel olarak ve daha fazla finansal esneklik sağlamak amacıyla DCG, büyüme sermayesi için sermaye sağlayıcılarla ve Genesis ile olan ödenmemiş şirketler arası yükümlülüklerini yeniden finanse etmek için görüşmeler yapmaktadır. Herkes için adil bir sonuca ulaşmaya kararlıyız ve bu arabuluculuk döneminde verimli bir çözüm bekliyoruz.”

Bundan önceki açıklama ise 25 Nisan tarihinde yapılmıştı onda da şunlar yazıyordu;

“Tüm tarafların Genesis Capital tarafından İflas Mahkemesine sunulan kapsamlı bir anlaşmayı kabul etmelerinin üzerinden iki aydan fazla bir süre geçtikten sonra, Genesis Capital’in bir grup alacaklısı anlaşmadan vazgeçerek yeni taleplerde bulundu. Şubat ayındaki mahkeme başvurusundan bu yana Genesis alacaklılarının sınırlı katılımı göz önüne alındığında gerekçeyi anlamak zor olsa da, anladığımız kadarıyla alacaklıların bir alt kümesi önceki anlaşmadan ayrılmaya karar verdi. Yüz binlerce bireysel alacaklının bu gelişmeden haberdar olup olmadığını bilmiyoruz, ancak bu son manevra mahkeme sürecini uzatacaktır. DCG herkes için adil bir sonuca ulaşmaya kararlıdır ve yapıcı bir arabuluculuk sürecini dört gözle beklerken, yeni talepleri daha önce verdiğimiz tavizlere karşı tartmak zorunda kalacağız.”

Kriptonun Saatli Bombası

Genesis ve DCG’nin çöküşü SEC yaptırımlarını aratır sonuçlar doğurabilir. Piyasa üzerinde oluşturacağı baskı yatırımcıları endişelendirmelidir çünkü DCG ve alt şirketleri milyarlarca dolarlık kripto para tutuyor. Bunların satılması Kasım ayındaki FTX satışlarından çok daha büyük kayıpları tetikleyebilecek güçtedir.

Aralık ayından bu yana 2023 yılının en önemli meselelerinden birinin Genesis ve potansiyel DCG iflası olduğunu söylüyoruz. Sorun halen çözülmüş değil ve ABD’li düzenleyiciler de konuya müdahil oldu. Eğer Gemini ve diğerleri Genesis’ten alacaklarını tahsil edemezse DCG’yi iflasa kadar götürecek kötü günler yaşayabiliriz. Bu da CAPO gibi ayıların beklediği gerçek ayı dibi senaryosunun yaşanmasına yardımcı olur.

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