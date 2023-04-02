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Kripto Yatırımcısı Dört Köşe Olacak! Kıdemli Analist Açıkladı! Nisan BTC, Altcoin Hedefi!

Ünlü kripto analisti yatırımcıları sevindirecek ne açıklamalarda bulundu?
15:38
2 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı davalar, tartışmalar ve daha birçok olumsuzluğa rağmen yeniden 28.000 doların üstünde bulunuyor. Kral kripto para birimi yaşanan dalgalanmanın ardından hedefine odaklanmaya devam ediyor. Peki kıdemli kripto para analisti neler söyledi? Yatırımcılar neden dört köşe olacak? Son açıklamalar ve kripto uzman yorumlarına göz atalım.

Bitcoin (BTC) Yükselecek

Analist Jason Pizzino, kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen popüler isimler arasında yer alıyor. Pizzino Bitcoin‘in, bir varlığın yaklaşan bir boğa piyasası için temel oluşturduğunu gösteren Wyckoff birikim şemasını yakından takip ettiğini söylüyor. Pizzino’ya göre Bitcoin, birikim şemasının son aşamasında görünüyor ve bu da BTC‘nin yükseliş aşamasına ya da fiyat artış dönemine hazırlandığını gösteriyor. Analist şunları söyledi;

“Bu, E aşamasına geçerken bulmacanın bir sonraki büyük parçasına koşuyoruz. Grafikte bir ya da iki hafta daha teyit almak istiyorum ve potansiyel olarak bunu yapabilir. Wyckoff için birikimin gerçekleştiğini söyleyebiliriz, özellikle de 42.000 dolar seviyesini aşarsak bu gerçekten harika olur. Peki hemen yarın mı? Elbette değil. Bekleyelim. Hâlâ fiyatın test etmesi gereken seviyeler var ancak sona yaklaşıyoruz.”

Nisan Bitcoin Hedefi

BTC’nin Nisan ayı için potansiyel fiyat hareketine bakıldığında Pizzino, BTC’nin bu ay 30.000 dolar eviyesinin üzerine çıkabileceğini söylüyor. Bununla birlikte, Bitcoin‘in 32.000 ila 34.000 dolar arasındaki dirençte zorlanabileceğini de söylüyor.

“Mart ayı olağanüstü bir ay oldu, aşağı doğru itti, daha yüksek bir dip yaptı ve yukarı doğru kırıldı, bu yüzden Nisan ayının 30.000 bölgesinde Bitcoin fiyatının hareketliliğini sürdüreceğini düşünüyorum. Ocak 2022 desteği 32.000 dolar son derece kritik bir bölge olacak. Sonra en yüksek ve sıfır noktası arasında orta noktamız var, yani 69.000 dolar. Yarısı 34.500 dolar. Yani 40.000 dolar seviyesine giden yolda çok fazla direnç var.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28,4466 dolarda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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