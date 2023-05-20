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FTX çöküşüyle öldürücü bir darbe alan Solana halen beklenen ölçüde toparlanabilmiş değil. Üstelik son veriler endişeyi artırıyor. 2021 yılında ucuz ve hızlı layer1 çözümleri bugün olduğundan daha azdı ve SOL Coin bu avantajı nedeniyle ciddi bir büyüme dönemi yaşadı. Ancak şimdi istemediği kadar rakibi var ve yenileri yolda.

Solana (SOL) Yorumları

Solana’nın popülerliği, CryptoDep’in son verilerine göre BTC ve Ether’in hemen ardından onu üçüncü sıraya taşıdı. Ancak sosyal medyadaki bu ilgi artışı fiyatı yeşile çeviremedi. CoinMarketCap’e göre, SOL’un fiyatı da fiyatı daha az değişken kaldığı için diğer birkaç kripto gibi yatay bir yol izledi. Yazı hazırlandığı sırada fiyat yaklaşık 20,43 dolardan alıcı buluyordu. Piyasa değeri 8 milyar doların üzerindeydi ve bu da onu piyasa değerine göre en büyük onuncu kripto para yapıyor.

Bitcoin cephesinde belirsizlik sürdüğü için yatay hareket sürüyor ve yakında büyük bir kırılma görebiliriz. Özellikle ABD temerrüt riski konusunda önümüzdeki hafta atılacak adımlar yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Eğer 1 Haziran itibariyle anlaşma olmazsa SOL Coin fiyatı da diğerleri gibi hızla düşebilir.

Solana (SOL) Geleceği

Yatırımcılar endişeli ve haksız da değiller. APTOS, SUI ve daha birçok alternatif Solana’nın pasta dilimini küçülmek için harekete geçti. Öte yandan yatırımcı ilgisindeki azalma da SOL Coin geleceğini olumsuz etkiliyor. CRYPTOSLAM’ın verileri, son 30 gün içinde SOL’un NFT satışlarının %22’den fazla azaldığını ortaya koydu. Ayrıca, NFT alıcıları ve satıcıları da sırasıyla %20 ve %16 oranında azaldı.

Santiment’in grafiğine göre, Solana‘nın USD cinsinden NFT işlem hacmi de geçen hafta düştü. Peki hiç mi iyi bir şey yok? Elbette var örneğin hacim düşerken NFT işlem sayısında ilginç bir artış vardı. Solana Mobile geçtiğimiz günlerde Solana’nın NFT alanını canlandırmaya yardımcı olabilecek bir güncelleme yayınladı. Tweet’te Claynosaurz’un Saga’ya özel ilk özel NFT koleksiyonundan bahsediyordu.

Peki fiyat cephesinde son durum ne? Burada da tablo endişe vericiydi. SOL Coin’in Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA ile 55 günlük EMA arasındaki mesafe artarken ayıların piyasada üstünlük sağladığına işaret etti. MFI ise düşüş eğilimini teyit ediyor. Olası hacimli satışlarda SOL Coin için kritik destek bölgesi 15 dolar olacak.