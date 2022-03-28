Kripto paralar artık trend dönüşümüne doğru ilerliyor. Piyasalar yeşil ve Bitcoin 47.000 doların üzerinde bulunuyor. SkyBridge Capital CEO’su Anthony Scaramucci kripto paralarla ilgili geleceğe dair iddialı bir tahminde bulundu. Bu senaryo gerçekleşirse etkilerini tüm dünyada görebiliriz. Peki Scaramucci yakın gelecekte neler bekliyor?

Başkanlık Seçimi ve Kripto Paralar

SkyBridge Capital CEO’su Anthony Scaramucci, bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinde yarışacak iki adayın blockchain ve kriptoyu destekleyeceğini söyledi. Scaramucci, Crypto Banter’e bir röportaj verdi ve kripto paralarla alakalı beklentilerini açıkladı.

Ünlü CEO, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in kriptonun artık birçok Amerikalının finansmanında önemli bir rol oynadığına dair açıklamasının ardından Beyaz Saray’ın sonunda dijital varlıklara daha ılımlı bakacağını düşünüyor.

“Size şunu söylememe izin verin, parayı takip edin çünkü farklı derneklerden ve lobi gruplarından Washington’a giren bir para duvarı var. 2024’ün son iki başkan adayının kripto para ve blockchain yanlısı olacağını düşünüyorum. Parayı takip edin”.

ABD ve Kripto Paralar

Scaramucci, Başkan Joe Biden‘ın Altyapı faturasını imzalamasının ardından Bitcoin eleştirmenlerinin kripto konusundaki tutumlarını değiştirdiğini söyledi.

“Bu Altyapı faturası sırasında kripto para topluluğunu gücünü gördüler. Daha Bitcoin ve kripto yanlısı bir dil kullanmaya çalışıyorlar”.

Scaramucci, seçilmiş yetkililerin genellikle kendi eğilimleri yerine seçmen tabanının arzularına cevap vermek zorunda kalacaklarını söylüyor. Örnek olarak Uber’i gösteriyor.

“Size bir benzetme yapacağım, ki buna katılacağınızı düşünüyorum. Hiçbir düzenleyici, hiçbir eyalet veya yerel yönetim Uber’i istemedi, ama Uber’i kimin istediğini biliyor musunuz? İnsanlar Uber‘i istedi, bu yüzden başkan buna baktığında, zaten ona sahip olan 40 milyon insan var. Bu oldu bitti. Sonuç olarak, hala bu seçilmiş yetkililerin halkın iradesine cevap vermek zorunda olduğu bir toplumdayız”.

Burada Güney Kore seçimlerini de hatırlamamız gerekiyor. Göreve gelen Başkan çok ufak bir farkla zaferini ilan etti. Bu farkın önemli bir kısmı ise kripto paralarla alakalı ılımlı söylemlerinden etkilenen insanlar sebebiyleydi.