Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları tarihinin en ilginç olaylarından biriydi ve geçtiğimiz yıla tam anlamıyla damgasını vurdu. İtibarlı ebeveynleri olan ve kripto para düzenlemelerinde bilirkişi olarak siyasilere tavsiyeler veren kriptonun dahi ismi SBF aslında sanıldığı kadar zeki olmadığını 2022 yılında ispatladı. Şimdi de yüz milyonlarca dolara elveda deme vakti.

FTX Davası Son Durum

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, bugün açıklanan yeni bir iddianame kapsamında banka dolandırıcılığı iddiaları da dahil olmak üzere yeni suçlamalarla karşı karşıya kaldı. 12 maddelik yeni iddianameye göre federal yetkililer bir zamanların kripto dehasını, halihazırda karşı karşıya olduğu sekiz suçlamaya ek olarak banka dolandırıcılığı ve lisanssız bir para aktarıcısı işletmekle suçluyor. Daha önce SBF aşağıdaki suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Telefon dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

Müşterilere yönelik telefon dolandırıcılığı

Kredi verenlere yönelik telefon dolandırıcılığı ve bunu yapmak için komplo kurmak

Menkul kıymet dolandırıcılığı

ABD’yi dolandırmak

Kampanya finans yasalarını ihlal etmek

Mühürsüz suçlamalara göre Bankman-Fried ve diğerleri, bir banka hesabı açmak amacıyla, gerçekte müşteri fonlarını almak ve iletmek için kullanılacakken, bir finans kuruluşuna hesabın alım satım ve piyasa yapıcılığı için kullanılacağını yanlış bir şekilde beyan ettiler. Daha önce hesap açma konusunda isteksiz olan adı açıklanmayan bir bankaya “yanlış bir hikaye” anlatmak için kasıtlı olarak belirsiz bir North Dimension adıyla bir şirket açtığı da iddianameye eklendi.

Kripto Paraların Kushner’ı

Emlak zengini Kushner da Sam’e benzer şekilde siyasilere devasa bağışlar yapıyor ve yasaların tanıdığı sınırlara takıldığı için akraba, arkadaşları üzerinden bağışlarını artırıyordu. Böylece işini daha da büyütebilecek gücü kendinde buldu. Ancak yargılandı ve ceza aldı. FTX kurucusu SBF tıpkı Kushner gibi siyasilere milyonlarca dolar akıtmış. Üstelik aynı yöntemle. Belgede Bankman-Fried ve diğer komplocuların “New York Güney Bölgesi’ndeki adaylara ve komitelere başka bir kişi adına bildirilen kurumsal katkılar yapmayı kabul ettikleri ve yaptıkları” belirtildi.

Belgede Bankman-Fried’in, çoğu hükümet tarafından el konulmuş olan yüz milyonlarca dolar değerindeki mal varlığından feragat etmesi isteniyor. Bunlar arasında şu anda 550 milyon dolar değerinde HOOD hissesi ve FTX Digital Markets adına Silvergate ve Farmington Eyalet Bankalarında tutulan 140 milyon doların üzerindeki nakitte bulunuyor. SBF ekim ayında mahkemeye çıkacak.