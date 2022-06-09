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Kripto para piyasası 2022’de büyük bir fiyasko yaşarken, analistler ayı piyasasının devam edeceği konusunda uyarıyor. Ancak sektörden gelen güncel veriler, uzun vadede iyimserliğe işaret ediyor.

3.555 Yeni Altcoin, Piyasaya Girdi

Kripto para karşıtlarının en sık tekrar ettiği ifadelerden bir tanesi, piyasadaki altcoin’lerin % 99’unun bir gün yok olacağı. Ancak, şimdilik veriler tam tersini gösteriyor. Finbold tarafından hazırlanan bir rapora göre, yılın başından itibaren kripto para piyasasına 3.555 yeni altcoin katıldı. CoinMarketCap verilerine göre, 1 Ocak’ta coin sayısı 16.238 idi. Bu rakam, %217 artarak 9 Haziran’da 19.793’e yükseldi. Bu verilere dayanarak, 2022’de günlük ortalama 22 altcoin piyasaya girdi. Kripto para piyasası çalkantılı zamanlardan geçse de, sektörün yakın gelecekte yükselişe geçeceğine dair bir algı var. Bu doğrultuda, piyasaya giren yeni projelerin sayısındaki artış bunun somut bir kanıtı olarak algılanabilir.

Finbold’un raporuna göre, 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 arasında bir önceki yıla göre %98,98 artışla piyasaya en az 8.000 yeni altcoin eklendi. 2021’deki heyecan verici boğa koşusu, sektörü gündeme taşımıştı. Yeni projelerin ortaya çıkması, yeni bir boğa koşusu için umutların devam ettiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, net kripto para düzenlemelerinin olmaması, yeni projelerin dolandırıclık ve ”rug pull” gibi faaliyetlerin peşinde olması şüphesini doğuruyor. Genel olarak, yeni eklenen kripto para birimleri, sektörün son birkaç yıldaki büyümesini temsil ediyor. 2013’te sadece 14 kripto para, piyasaya girmişti. O zamanlar, Bitcoin 100 doların biraz üzerinde işlem görüyordu. Ancak analistler, ayı piyasasının devam etmesi haline birçok projenin piyasadan silineceğini iddia ediyor. Terra krizi ise yatırımcı güvenine büyük zarar verdi.

Davos’tan ”Kripto Depremi” Uyarısı

Kripto para sektörünün önde gelen yöneticileri, Davos Zirve’sinde CNBC’ye binlerce altcoin projesinin çökeceğini ve mevcut Blockchain’lerin sayısının da önümüzdeki yıllarda düşeceğini söyledi. Kripto para piyasası, her geçen gün büyüyor. Sektörde, 19.000’den fazla kripto para ve düzinelerce Blockchain platformu var.

Terra krizi, piyasaya şok dalgaları gönderirken, piyasadaki binlerce kripto para birimininin hayatta kalıp kalmayacağı sorsunu akıllara getirdi. Web3 Vakfı CEO’su Bertrand Perez CNBC’ye şunları söyledi: