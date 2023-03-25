Bitcoin'de (BTC) ve kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün sebebi ne? Bitcoin'de değer kaybı artacak mı? İşte detaylar!

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Kripto para piyasalarında yaşanan hareketli günlerin ardından piyasa değerine göre birinci sırada yer alan kripto para birimi Bitcoin (BTC) 27.000 dolar seviyelerine geri döndü.

Bitcoin’de 28.000 Dolar!

Lider kripto para birimi Bitcoin, son dönemlerde yaşanan küçük çaplı ralli ile 28.000 dolar bandını yukarı yönlü kırmıştı. BTC gün içerisindeki hareketli sürecin ardından yaklaşık olarak yüzde 3 oranında bir düşüşle yazının kaleme alındığı tarihte 27.785 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasaların amiral gemisi yükseliş ivmesini azaltıp 28.000 doların altına gerilemesinin nedeni ne?

Uzmanlara göre Bitcoin’de görülen gerilemenin sebeplerinden biri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz Çarşamba günü açıkladığı faiz oranı artışından kaynaklanabilir. Federal Rezerv Çarşamba günü kamuoyuna yaptığı açıklamalarında uzun süredir devam eden faiz artırımına bir yenisini ekleyerek 25 bp’lık yeni bir oran açıkladı. Fed açıklamaları öncesinde 28.000 dolar seviyelerini aşan kripto para birimi yeniden belirtilen seviyenin altına düştü.

“BTC’ye Düzenleyici Engeli!”

Bununla birlikte üst üste gelen faiz artışlarının yatırımcıların ilgisini dolara kaydırdığını ve bu sebeple kripto para piyasalarına olan ilginin azaldığı belirtiliyor. Fed’in önceki açıklamalarında enflasyon verilerinin gerilemesi durumunda faiz artışlarının azalacağının sinyali verilmişti. Bu durumu fırsat bilen kripto para birimleri ciddi yükselişler kaydetti.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri’nin kripto para piyasalarına yönelik düzenleyici tavrı etkisini arttırarak devam ediyor. Analistlere göre, ABD’nin düzenleyici konusundaki çalışmaları yatırımcılar arasında bir güvensizliğe yol açtığı öne sürüldü. Ancak bazı analistlerin gelecek düzenlemeler ile iyileştirilen koşulların kripto para piyasalarına ve Bitcoin’e olan güveninin daha da artacağı konusundaki görüşleri tartışmalara yol açtı. Bunun nedeni olarak ise bir düzenleyicinin oluşturduğu güvenli ortam nedeniyle kötü niyetli şahısların veya projelerin oldukça önüne geçileceği ve yatırımcıların daha güvenli bir ortamda ticaret yapabilme imkanı sunacağı belirtiliyor. Kripto para piyasalarındaki tartışmalar sürerken Bitcoin’in nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.