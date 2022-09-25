Önümüzdeki gün ve haftalarda kripto paraları neler bekliyor? Kritik seviyeler ve daha fazlası.

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Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 18.900 dolardan alıcı buluyor ve Fed sonrası henüz toparlanabilmiş değil. Son 24 saatte 18.800 dolar ile 19.195 dolar arasında hareket eden fiyat hafta sonu diğer günlere nispeten yatay seyretti. Peki önümüzdeki günlerde Bitcoin ve kripto paraları neler bekliyor? Kritik seviyeler ve beklentileri ele alıyoruz. Detaylar haberimizde.

Bitcoin Teknik Analiz

Kral kripto para birimi 19 Eylül tarihinde 18.200 dolar bölgesindeki dip desteğini yeniden test etti. Ancak aradan geçen zamana rağmen fiyat bu bölgeye yakın seyrediyor. Bu konsolidasyon, piyasa katılımcılarındaki belirsizliği gösterir. Dikkat çekici olansa 4 saatlik zaman dilimi grafiği bu konsolidasyonu simetrik bir üçgen formasyonunun oluşumu olarak yansıtıyor. Teorik olarak, bu model genellikle kısa bir aradan sonra hakim eğilimi sürdürür; ancak, diğer tarafta bir kopuş oldukça olasıdır.

İlerleyen saatlerde trend çizgisinin altındaki kapanışlar Bitcoin fiyatını 18.000 dolar bölgesine kadar itecektir. Aksine, direnç trend çizgisinin üzerinde kapanan bir mum, yükseliş potansiyeline işaret edecek. RSI eğilimi de kısa vadeli yükseliş potansiyelini teyit ediyor. Aşağı doğru inen önemli EMA’lar (20, 50, 100 ve 200), herhangi bir potansiyel rallinin potansiyel dirençlerin boğaları zorlayacağını gösteriyor. Bitcoin’in kritik destek seviyeleri 18.000 ve 16.500 dolardır. Aşılması gereken dirençler ise 19.600 ve 20.600 dolarda bulunuyor. Popüler analist Michael Poppe, ilerleyen saatlerde 19.600 seviyesinin üzerine bir kırılım beklediğini söyledi ve 23.000 dolara kadar toparlanmanın devam edebileceğini gösteren bir grafik paylaştı.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Önümüzdeki haftanın 5 günü de önemli gelişmelere ev sahipliği yapacak. Hemen hemen her gün Fed üyelerinin açıklamalarını göreceğiz. Özellikle akşam saatlerinde yapacakları açıklamalar kripto paraların ani düşüşler yaşamasına neden olabilir. Özellikle Fed’in son faiz kararının oy birliğiyle (12/12) aldığını düşünürsek pek iyimser açıklamalar görmeyebiliriz. Son gelen işsizlik başvuruları beklentinin altında kaldı ve bu veri Fed üyelerine doğru yolda oldukları kanaatini oluşturacak. Önümüzdeki ay gelecek enflasyon verisi ise Fed’in bir sonraki hamlesini şekillendirecek.

Kripto para yatırımcılarının Fed yumuşak iniş hedefini rafa kaldırmışken etkileyici yükselişler görme ihtimali zayıf. Kısa vadede ise yerel tepeler dışında iyimser bir tablo çizilemiyor. Fakat kripto paralar sürprizlerle doludur. Kimi zaman fiyatın yükselişiyle olumlu haberler gelmeye başlar.