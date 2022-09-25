Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Paralar Bu Seviyelere Gidiyor! Bitcoin’in Sonraki Durağı!

Önümüzdeki gün ve haftalarda kripto paraları neler bekliyor? Kritik seviyeler ve daha fazlası.
22:10
25 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 18.900 dolardan alıcı buluyor ve Fed sonrası henüz toparlanabilmiş değil. Son 24 saatte 18.800 dolar ile 19.195 dolar arasında hareket eden fiyat hafta sonu diğer günlere nispeten yatay seyretti. Peki önümüzdeki günlerde Bitcoin ve kripto paraları neler bekliyor? Kritik seviyeler ve beklentileri ele alıyoruz. Detaylar haberimizde.

Bitcoin Teknik Analiz

Kral kripto para birimi 19 Eylül tarihinde 18.200 dolar bölgesindeki dip desteğini yeniden test etti. Ancak aradan geçen zamana rağmen fiyat bu bölgeye yakın seyrediyor. Bu konsolidasyon, piyasa katılımcılarındaki belirsizliği gösterir. Dikkat çekici olansa 4 saatlik zaman dilimi grafiği bu konsolidasyonu simetrik bir üçgen formasyonunun oluşumu olarak yansıtıyor. Teorik olarak, bu model genellikle kısa bir aradan sonra hakim eğilimi sürdürür; ancak, diğer tarafta bir kopuş oldukça olasıdır.

İlerleyen saatlerde trend çizgisinin altındaki kapanışlar Bitcoin fiyatını 18.000 dolar bölgesine kadar itecektir. Aksine, direnç trend çizgisinin üzerinde kapanan bir mum, yükseliş potansiyeline işaret edecek. RSI eğilimi de kısa vadeli yükseliş potansiyelini teyit ediyor. Aşağı doğru inen önemli EMA’lar (20, 50, 100 ve 200), herhangi bir potansiyel rallinin potansiyel dirençlerin boğaları zorlayacağını gösteriyor. Bitcoin’in kritik destek seviyeleri 18.000 ve 16.500 dolardır. Aşılması gereken dirençler ise 19.600 ve 20.600 dolarda bulunuyor. Popüler analist Michael Poppe, ilerleyen saatlerde 19.600 seviyesinin üzerine bir kırılım beklediğini söyledi ve 23.000 dolara kadar toparlanmanın devam edebileceğini gösteren bir grafik paylaştı.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Önümüzdeki haftanın 5 günü de önemli gelişmelere ev sahipliği yapacak. Hemen hemen her gün Fed üyelerinin açıklamalarını göreceğiz. Özellikle akşam saatlerinde yapacakları açıklamalar kripto paraların ani düşüşler yaşamasına neden olabilir. Özellikle Fed’in son faiz kararının oy birliğiyle (12/12) aldığını düşünürsek pek iyimser açıklamalar görmeyebiliriz. Son gelen işsizlik başvuruları beklentinin altında kaldı ve bu veri Fed üyelerine doğru yolda oldukları kanaatini oluşturacak. Önümüzdeki ay gelecek enflasyon verisi ise Fed’in bir sonraki hamlesini şekillendirecek.

Kripto para yatırımcılarının Fed yumuşak iniş hedefini rafa kaldırmışken etkileyici yükselişler görme ihtimali zayıf. Kısa vadede ise yerel tepeler dışında iyimser bir tablo çizilemiyor. Fakat kripto paralar sürprizlerle doludur. Kimi zaman fiyatın yükselişiyle olumlu haberler gelmeye başlar.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
İlgili Yazılar
Ünlü Analist Cevapladı! Önümüzdeki Hafta Kripto Paralar İçin Kritik!
Ünlü Analist Cevapladı! Önümüzdeki Hafta Kripto Paralar İçin Kritik!
Cardano’nun Kurucusundan Mega Boğa Takvimi: Bu Katalizöre Dikkat!
Cardano’nun Kurucusundan Mega Boğa Takvimi: Bu Katalizöre Dikkat!
Coinbase’in Başı Belada! 350 Milyon Dolarlık Dev Dava Geliyor!
Coinbase’in Başı Belada! 350 Milyon Dolarlık Dev Dava Geliyor!
Kripto Yatırımcıları Dikkat! Amerika’da Alınan Karar Her Şeyi Değiştirecek!
Kripto Yatırımcıları Dikkat! Amerika’da Alınan Karar Her Şeyi Değiştirecek!
Bu Olay Boğa Sezonunun Habercisi Olabilir! Şirket Buna İnandı!
Bu Olay Boğa Sezonunun Habercisi Olabilir! Şirket Buna İnandı!
İşlem Hacmi ve Piyasa Değeri Nedir?
İşlem Hacmi ve Piyasa Değeri Nedir?
Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta! En Önemli Gelişmeler!
Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta! En Önemli Gelişmeler!
Son Dakika: Fed Başkanı Konuşuyor! Kripto Paralara Dikkat!
Son Dakika: Fed Başkanı Konuşuyor! Kripto Paralara Dikkat!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Güncel NFT Haberleri
Milyonlarca Kullanıcılı Move to Earn Projesi Çıkış İçin Yol Arıyor!
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022