Yapılan son anketlere göre kripto para yatırımcılarının sektöre olan güveni artıyor! Yaşanan artışın altında yatan sebep ne?

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Londra merkezli kripto para borsası Bitstamp’ın, 23 ülkede 28.000 kurumsal ve bireysel yatırımcının katıldığı Crypto Pulse anketine göre, piyasalarda yaşanan ayı sezonu bazı ülkelerde kripto para sektörüne olan ilgisinin ve güvenin azaltmadığını gösteriyor.

Anket Sonuçları

Yapılan araştırmaya ABD’den katılan bireysel katılımcıların %61’i, 2022’nin ikinci çeyreğinde kripto para birimlerine yatırım yaptıklarını söyledi. Ayrıca ankete göre ilk çeyreğe kıyasla kripto para birimlerine yatırım yapan %42 oranındaki yatırımcı oranı %44’e yükseldi. Bununla birlikte ülkedeki kripto para birimlerine olan güven de 2022’nin ilk çeyreğinde %61 iken ikinci çeyrekte %73’e yükseldi.

Ancak ABD ve Kanada’da bireysel yatırımcıların katıldığı ankette, kripto para birimlerine yüksek güven duyulmasına rağmen, yanıt verenlerin birçoğu kripto para ve Blockchain eğitimine ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Ankete göre ABD ve Kanada’daki bireysel katılımcıların %44’ü kripto para birimlerine yatırım yapmaya başlamak için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Kripto para piyasalarındaki yaşanan gerilemeye rağmen kurumsal ilgi de oldukça iyi görünüyor. ABD’de uygulanan ankete katılan kurumların, %69’u müşterilerine kripto para öneriyor, Meksika’da ise bu oran %78. Ayrıca verilere göre Brezilya ve Arjantin’de sırasıyla kurumların %72 ve %71’i kripto paraları öneriyor.

Dünya Geneli Sonuçlar

Bununla birlikte küresel olarak kripto para birimlerine olan güven, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar arasında küçük miktarda bir düşüş yaşıyor. Kripto para birimlerini güvenilir bulan bireysel yatırımcıların yüzdesi ilk çeyrekte %67’den 2. çeyrekte %65’e düşerken, kurumlar arasındaki oran 2. çeyrekte %70’ten %67’ye düştü.

Bununla birlikte, kripto para birimlerine günlük veya haftalık bazda yatırım yapan bireysel katılımcılarının sayısı küresel olarak ilk çeyrekte %56’dan 2. çeyrekte %60’a yükseldi. Ek olarak, ankete göre dört kurumdan biri kripto para birimlerini birincil yatırım kaynağı haline getirmeyi planlıyor.