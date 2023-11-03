Kripto Para Tarihindeki En Büyük Boğa Sezonu Geliyor! Peki Neden?

Kral kripto para birimi yüksek volatilite göstermeye devam ederken yatırımcıların önemli bölümü uzun vadeli hedeflere odaklanıyor. Bunun sebebi kurumsal talep dalgasının büyüyerek piyasaları daha yukarı çekebileceği beklentisi. Sonraki boğa sezonuna dair aşırı iyimserliğin temel nedeni onaylanmasına aylar belki de haftalar kaldığı düşünülen spot Bitcoin ETF onayıdır.

Kripto Para Boğa Sezonu

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu erteleme kararları almaya devam ediyor. Spot Bitcoin ETF kararı SEC için zor bir yol ayrımı. Kurum bugüne kadar kripto paraların yüksek volatilite ve risk içerdiğinden bahsetti. Ancak 2021 yılında vadeli BTC ETF onayını verdiği için bugün spot ETF onayından kaçamıyor. Yaptığı tek şeyse süreci mümkün olduğunda ötelemek.

Yatırımcılar için SEC’in öteleme taktiği şaşırtıcı değil piyasa tarihsel olarak bu tür düzenleyici tereddütler yaşadı. Bununla birlikte SEC kendi kaçınılmaz sonunun farkında. Eğer bir mucize olur ve GBTC başvurusunu bugüne kadar aklına gelmeyen bir nedenle reddetmezse yürüyebilecek tek yol var. O da spot Bitcoin ETF onayını vermek.

Bu hamle kripto para piyasalarına regüle edilmiş bir giriş kapısı açacak. Kurumsal yatırımcı anketlerinde dikkat çeken en önemli detay bu alandaki regülasyon eksikliği. Eğer BTC gelecek spot ETF onayıyla “gri alandan” kurtulursa büyük talep dalgası o zaman başlayabilir. Bu da tarihsel eşi benzeri görülmemiş kripto boğa sezonu için ihtiyaç duyulan şey.

Uzmanlar Ne Düşünüyor?

Lucas Kiely bu konuda şunları söyledi;

“Onaylanmış Bitcoin ETF‘si kurumsal yatırımları körükleme ve kripto için dönüştürücü bir çağ başlatma potansiyeline sahiptir. Böyle bir ETF, kurumsal yatırımcılar için düzenlenmiş ve tanıdık bir yatırım aracı sağlayarak likidite, saklama ve düzenleyici belirsizlikle ilgili endişelerini azaltacaktır”.

BlackRock ve Fidelity gibi trilyon dolarlık varlık yönetim devlerinin ilgisi de tam olarak Lucas’ın bahsettiği motivasyonu yansıtıyor.

“Artan kurumsal ilgi, geleneksel finans çevrelerinde kripto paraların algılanması ve onaylanması açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Yerleşik finans kurumlarının katılımı, uzun süredir değişken ve spekülatif olarak algılanan kripto piyasasına güvenilirlik kazandırıyor”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.