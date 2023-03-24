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On binlerce insanın takipettiği kripto para analisti Benjamin Cowen, lider kripto para Bitcoin‘in (BTC) bu yıl birçok insanı korkutan büyük bir düşüş yapacağını öngörüsünde bulundu. Analist, ayrıca BTC’deki son yükselişin altcoin’ler sayesinde gerçekleştiğini iddia etti.

2015, 2019’daki Gibi Büyük Bir Düşüş Yaşanmasını Bekliyor

Altcoin Daily’nin ortak sunucusu Austin Arnold ile yeni bir strateji oturumuna konuk olan kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin fiyatının yıl içinde sert şekilde düşeceğini ve panik satışlarıyla karşı karşıya kalınacağı şeklinde korkutucu bir tahminde bulundu.

Analist, “Şu anda herkes mutlu çünkü fiyat yükseliyor. Bence göreceğimiz şey, 2015’te, 2019’da gördüğümüz gibi aynı şeyin tekrar gerçekleşmesi olacak. Bana göre Bitcoin bu yılın sonuna doğru tekrar düşüşe geçecek. Birçok insanı korkutacak ama bence bu oldukça normal bir fiyat harkeeti olacak. Ve bu sadece bir sonraki blok ödülü yarılanmasından (halving) geçmeden hemen önce insanların teslim olmasını sağlayacak bir korkutma olacak. Ve Fed’in niceliksel genişlemeye geri dönmeden hemen önce olacak.” dedi.

Cowen, Federal Reserve‘nin (Fed) para politikasındaki yapacağı değişiklik üzerine en büyük kripto paranın 2024’te muhtemelen bir boğa koşusuna çıkacağını ekledi. Analist, Fed’in o zamana kadar faizi yükseltmeyi bırakacağına ve tahvil satın almak gibi yollarla piyasalara likidite enjekte ettiğinde niceliksel gevşemeye başlayacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

Bitcoin geçmişte hiç bu kadar yüksek faiz ile karşı karşıya kalmamıştı ama Fed’in sonsuza kadar faiz artışına devam edemeyeceğini de biliyoruz. Dolayısıyla niceliksel gevşemeye geri döndüğümüzde, daha düşük faize geri döndüğümüzde ki bence bu en geç 2024’e kadar gerçekleşecek ve Bitcoin için boğa piyasasını başlatacak şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Sadece bu da değil, son günlerde bankalarda neler olduğuna bir bakın. Bu da Bitcoin için bir boğa piyasası tetikleyicisi.

Bitcoin’deki Yükseliş İçin Altcoin’leri İşaret Etti

Öte yandan Cowen, son Bitcoin rallisinin büyük ölçüde BTC’ye akan altcoin likiditesinden kaynaklandığını öne sürdü. Analiste göre bu likidite tükendiğinde Bitcoin’in fiyatı düşmeyece başlayacak: