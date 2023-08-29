Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen haftanın başlarında 26.600 dolar seviyelerinden 25.400 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından 25.800 dolar ile 26.200 dolar seviyeleri arasında konsolide oldu. Geçen hafta 1700 dolar seviyelerini aşamayan Ethereum (ETH) ise kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1640 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in son günlerde 25.800 dolar ile 26.200 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başlamasıyla birlikte bu süreçte nispeten daha yatay bir seyir izledi. Öte yandan BTC, güne düşük oranlarda değer artışları ile başladı ve 25.950 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de yeniden düşüşe geçti. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 30 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?

Geçen haftanın başlarında birden fazla kez 1700 dolar seviyelerini test eden ancak 1690 dolar seviyelerinden yeniden düşüşe geçen Ethereum (ETH), kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle CMC verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %1’den fazla değer kaybederek 1650 dolar seviyelerinin altına geriledi. ETH, hafta içerisinde kaydettiği düşüşlerin ardından güne düşük oranlarda değer artışları ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,5 değer kazanarak 1640 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca Ethereum (ETH), piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimine kıyasla geçen haftadan bu yana nispeten daha düşük bir fiyat performansı sergiledi. BNB, Cardano (ADA), TRON (TRX), Polkadot (DOT) son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydederken lider kripto para birimi BTC ortalama %0,3’lük bir değer kaybı ve ETH ise %1,2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydetti. Ayrıca son 1 haftada kaydedilen son düşüşlerin ardından ETH’nin piyasa değeri, 200 milyar dolar seviyelerinin altına geriledi.