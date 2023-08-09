Kripto para piyasasındaki düşük volatilitenin etkisiyle haftalardır daha yatay bir seyir izleyen Ethereum (ETH), piyasanın yönünü yeniden yukarı çevirmesiyle birlikte yükselişe geçti. Dün sabah saatlerinden bu yana %1’den fazla değer kazanan ETH, 1860 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Ethereum (ETH), Kritik Direnç Seviyelerine Yaklaştı

2000 dolar seviyelerinden reddedilmesiyle birlikte haftalardır düşüş yönlü bir ivme yakalayan Ethereum (ETH), kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle oldukça yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetti. Bu süreçte değer kayıplarına hız kazandıran ETH, haftanın ilk gününde 1800 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi ve son haftalarda Bitcoin‘e kıyasla nispeten daha düşük bir fiyat performansı sergiledi.

Öte yandan ETH, hafta başında 1800 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti ve lider kripto para birimi BTC’nin 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşması ile değer artışlarına hız kazandırdı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5 değer kazanarak 1860 dolar seviyelerine aştı ve hafta başındaki düşüşlerin ardından yeniden 1900 dolar seviyelerine yaklaştı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki yükselişler ile birlikte işlem hacimlerinde de önemli artışlar gerçekleşti. ETH’nin 24 saatlik toplam işlem hacminde CMC verilerine göre ortalama %20’lik bir yükseliş kaydedildi.

Kripto Para Piyasası Yeniden Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftalardır süren düşük volatilitenin ardından dün gün içerisinde yeniden yükselişe geçerek 30.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Haftalardır 29.000 dolar seviyelerinde konsolide olan BTC’nin 30.000 doları aşmasıyla birlikte çoğu altcoin de gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı.

Özellikle piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasında Solana (SOL), kaydettiği değer artışları ile piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında girdi. SOL, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5,5’ten fazla değer kazanarak 24,8 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.