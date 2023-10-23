  Kripto Para Piyasası Haftaya Nasıl Başladı? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana, Chainlink’de Son Durum!

Kripto para piyasası, başta Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok altcoin’in yaptığı sıçramanın da gösterdiği gibi yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Piyasa genelindeki yükseliş piyasa katılımcılarının jeopolitik sorunları ve diğer makroekonomik sıkıntılara ilişkin endişelerini bir kenara bıraktığını gösteriyor. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırım döngüsünde duraklama sinyali vermesi de piyasadaki yükselişin yardımcısı oldu. İşte en büyük kripto para BTC ve başta en büyük altcoin Etheruem (ETH) olmak üzere diğer altcoin’lerde son durum.

Bitcoin ve Çeşitli Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saate yüzde 2,19 yükselişle 30 bin 675 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto paranın aynı zaman dilimindeki işlem hacmi yüzde 19,18 artışla 14.9 milyar dolara çıkmış durumda. Dahası veriler BTC’nin fiyatının son 7 günde yüzde 10,12 oranında arttığını söylüyor.

En büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 2,43 yükselişle bin 682 dolarda el değiştirirken işlem hacmi yüzde 53,7 artışla 6.79 milyar dolara yükseldi. Binance’in BNB‘si ise yüzde 3,19 artışla 221,72 dolara yükseldi ve piyasa değeri yüzde 3,21 artışla 33.63 milyar dolara ulaştı.

Solana‘nın (SOL) fiyatı yüzde 4,03 yükselişle 30,81 dolara yükselirken, işlem hacmi yüzde 25,03 düşüşle 897.84 milyon dolara geriledi. Cardano‘nun (ADA) fiyatı ise son 24 saatte yüzde 2,45 artışla 0,2664 dolara yükseldi ve son yedi gün içinde fiyatı yüzde 7’nin üzerinde arttı.

Memecoin’ler de haftanın ilk gününde önemli kazançlar kaydederek yatırımcıların bu alana olan güvenlerini koruduklarını gösteriyor. En büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı son 24 saate yüzde 2,07 artışla 0,06264 dolara yükseldi ve işlem hacmi yüzde 27,49 artışla 198.92 milyon dolara ulaştı. İkinci en büyük memecoin Shiba Inu‘nun (SHIB) fiyatı da yazım sırasında yüzde 2,05 artışla 0,000007209 dolara yükseldi.

Bitcoin ve çeşitli altcoin‘lerin fiyatındaki yükselişler beklendiği gibi toplam piyasa değerini de yukarı yönde harekete geçirmiş durumda. Toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 2,51 artışla 1.17 trilyon dolara yükselirken, günlük işlem hacmi yüzde 19,99 artışla 46.54 milyar dolara ulaştı. Kripto korku ve açgözlülük endeksi şu anda 55 seviyesinde yatırımcı duyarlılığında “nötr” sinyali sunuyor olsa da istikrarlı bir şekilde “açgözlülük” bölgesine doğru ilerliyor.

Günün Öne Çıkanları: Pepe (PEPE), Chainlink (LINK), Fantom (FTM), Aptos (APT)

Popüler memecoin Pepe (PEPE), fiyatındaki son yükselişten de anlaşılacağı üzere yatırımcıları kendisine çekmeye devam ediyor. PEPE coin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 8,47 yükselerek 0,0000007541 dolardan işlem görürken işlem hacmi yüzde 40,07 artarak 120.30 milyon dolara ulaştı.

Popüler altcoin’lerden Chainlink‘in LINK’i, son 24 saatte en çok değer kazanan altcoin’ler arasında yer alıyor. LINK‘in fiyatın son 24 saatte yüzde 14,7 yükselmiş durumda ve yazım sırasında 10,89 dolardan işlem görüyor. Buna ek olarak, altcoin’in piyasa değeri ve günlük işlem hacmi sırasıyla yüzde 14,58 ve yüzde 23,47 artarak 6.05 milyar dolara ve 1.28 milyar dolara geldi.

Yine popüler altcoin’ler arasında yer alan Fantom‘un FTM’si ise son 24 saatte yüzde 13,06 yükselişle 0,2258 dolardan işlem görüyor. FTM‘nin işlem hacmi ise yüzde 26,29 artışla 82.99 milyon dolara ulaşmış durumda. Dahası Aptos‘un (APT) fiyatı son 24 saatte yüzde 8,75 yükselişle 6,17 dolardan işlem görüyor.