Lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) 26.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Hafta içerisinde birden fazla kez test ettiği 1700 dolar seviyelerini aşamayan Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1650 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Kripto para piyasası, geçen hafta Cuma gününden bu yana yeniden hareketlendi ve kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi ve piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, bu süreçte çeşitli oranlarda değer kaybetti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto para piyasasının hafta boyu hareketli bir süreç geçirmesi ile birlikte Ethereum (ETH) da hafta boyu 1600 dolar fiyat seviyeleri ile 1700 dolar fiyat seviyeleri arasında seyretti. Ancak piyasanın yeniden düşüş eğilimi göstermesi ile birlikte ETH, 1700 dolar seviyelerini aşamadı.

Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?

Ethereum (ETH), hafta içerisinde birden fazla kez 1700 dolar direncini test etse de kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte 1690 dolar seviyelerinden yönünü aşağı çevirdi ve hafta içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte kısa bir süreliğine de olsa 1600 dolar desteğine kadar geriledi. Hafta boyu hareketli bir süreç geçiren ETH, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte ise 1650 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

On-chain veri analizi platformu Lookonchain ise Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile son dönemlerde artan balina aktivitesine dikkat çekti. Dört farklı adres, son 7 gün içinde portföylerine güncel fiyatlar ile ortalama 94 milyon dolar değerinde 56.000’den fazla daha ETH ekledi. Ancak artan balina aktivitesine karşın işlem hacimleri de düşüş gösterdi. ETH‘nin 24 saatlik toplam işlem hacmi, %7’ye yakın bir düşüş ile 5,8 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.