Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, on-chain'deki bir göstergenin Bitcoin'in (BTC) yılın kalan kısmında belirli bir aralığa bağlı fiyat hareketleri yapacağını gösterdiğini belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, on-chain’deki (zincir üstü) bir göstergenin Bitcoin‘in (BTC) yılın kalan kısmında belirli bir aralığa bağlı fiyat hareketleri yapacağını gösterdiğini belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

MVRV Z-Score Göstergesi Üzerinden Uyardı

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, bir varlığın gerçekleşen değerini piyasa değeriyle karşılaştıran MVRV Z-Score göstergesi üzerinden son Bitcoin beklentisini paylaştı. Analistin işaret ettiği MVRV Z-Score, uzun vadeli trend değişimlerini saptamaya çalışmak için piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki verilerdeki uç noktaları ortaya koyar.

Cowen, zincir üstündeki metriğin geçmiş hareketlerine dayanarak teoride en azından 2024’e kadar BTC‘nin belirli bir aralıkta konsolide olabileceğini ve ardından güçlü bir boğa piyasasına girerek sürekli bir rallinin fitilinin ateşlenebileceğini iddia etti:

Bu yıl büyük olasılıkla göreceğimiz şey, zamanın yaklaşık yarısını daha yüksek ve kalan yarısını ise daha düşük seviyelerde hareket ederek geçirdiğiniz bir toparlanma yılı olduğu. Bunu farklı aylara bölebilirsiniz, yani 2018, 2014, 2022’yi biliyorsunuz, sekiz ya da dokuz düşüş gördük ancak toparlanma yıllarında aşağı yukarı yarı yarıya bölünme oldu. Bence MVRV Z-Score değerinin de şu anda olduğu gibi sıfır çizgisinin üzerine çıktığını ve sonunda muhtemelen tekrar altına indiğini göreceğiz. Bu sadece akümüle olmak için biraz zaman harcayacağımız anlamına geliyor.

“Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması ile Fiyat Fırlayacak”

Cowen, bir toparlanma yılının ardından hem MVRV Z-Score göstergesi hem de Bitcoin fiyatının 2024 yılında Bitcoin madencileri için blok ödülünün yüzde 50 oranında düşeceği blok ödülü yarılanma (halving) etkinliğine doğru sert şekilde yükselebileceğini öngörerek şunları ifade etti: