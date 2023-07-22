Mahkemenin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ripple’a açtığı davada ikincil piyasalarda satılan XRP‘lerin menkul kıymet olmadığı yönündeki kararına itiraz ederek temyize götüreceğini beyan etmesi sonrası kripto para piyasası karıştı. İşin uzmanları SEC’in mahkemenin kararını temyize götürmesi sonrası neler olabileceğiyle ilgili görüşlerini paylaşmaya başladılar.

Ünlü Avukat SEC’in Beyanı Sonrası Başlayan Tartışmalara Noktayı Koydu

SEC’in mahkemenin XRP kararını temyize götüreceğini beyan etmesi sonrası önde gelen XRP destekçilerinden avukat John Deaton, SEC’in Howey Testi’nin önemli bir kısmını, özellikle de üçüncü maddesini kanıtlama konusunda önemli zorluklarla karşılaşacağına belirtti.

Deaton’un görüşü, mahkemenin Ripple’ın kurumsal yatırımcılara yaptığı satışları menkul kıymet olarak sınıflandırırken, bireysel yatırımcılara ya da davada adı geçen Ripple’ın yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen‘in yaptığı XRP satışlarını menkul kıymet olarak sınıflandırmamasına dayanıyor. Avukat, SEC’in kararı temyize götürmeyi başarması halinde, muhtemel sonucun davaya bakan yargıç Analisa Torres’in ikincil piyasalardaki XRP satışları için verdiği kararı onamasını bekliyor.

Federal düzenleyici kurum, dava boyunca teorilerindeki tutarsızlık nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuş, başlangıçta XRP’nin kendisinin menkul kıymet olduğu yönündeki beyanını üç farklı durum için menkul kıymet olarak değerlendirilmesi yönünde değiştirmek zorunda kalmıştı. SEC, mahkeme kararının ardından kurumsal yatırımcılara yapılan XRP satışlarını menkul kıymet olarak sınıflandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirse de bireysel yatırımcılarla ilgili kararın yanlış bir karar olduğunu iddia etmişti.

SEC’in Beyanı XRP’nin Geleceğine Gölge Düşürdü

Şu anda temyize gitme ihtimalinden dolayı SEC’in önünde zorlu ve potansiyel olarak puslu bir yolculuk var. Federal kurumun mahkemenin kararını temyize götürmesi halinde davanın nihai sonucuna giden süreç önemli ölçüde uzamasına ve kripto para piyasasında belirsizliklerin baş göstermesine neden olabilir. Nitekim SEC’in temyize gideceğini beyan etmesi şimdiden XRP’nin geleceğine gölge düşürdü. Altcoin‘in fiyatı SEC’in temyiz beyanı sonrası bir miktar geri çekildi.

Yatırımcılar, mahkemenin verdiği kararın ardından adeta XRP’ye hücum etmiş ve önde gelen altcoin’le birlikte kripto para piyasasının geri kalanında da önemli yükselişler olduğu görülmüştü. Davanın kripto para piyasası için görece olumlu sonuçlanması, Coinbase ve Kraken gibi birçok üst düzey kripto para borsasının XRP’yi yeniden listelemeye itmiş, bu da yükselişin şiddetlenmesine neden olmuştu.