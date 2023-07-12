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  •   Kripto Para Birimleri İçin Korkutan Sinyal: Yüzde 75 Azaldı, Daha Azalacak mı?

Kripto Para Birimleri İçin Korkutan Sinyal: Yüzde 75 Azaldı, Daha Azalacak mı?

Özet

  • Kripto para sektörü son dönemde ciddi bir belirsizlik yaşıyor.
  • Bu durum fonlama oranlarını da etkiledi.
  • Kripto para sektörünün fonlanma oranı 2023'ün ilk 6 ayında %75 azaldı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
18:30
12 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü,  lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) liderliğinde oldukça belirsiz bir süreçten geçiyor ve aslında sektör kötü haberlere rağmen ayakta kalmak için çabalıyor. 2023 yılında birçok olumsuz durum yaşansa da sektörün hala önemli bir noktada bulunması gelecek vaat ediyor. Özellikle lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolar üzerinde tutunması önemli bir sinyal. Ancak fonlama oranları, BTC ve diğer kripto paralar için aynı şeye işaret etmiyor.

Kripto Para Sektöründe Para Suyunu Çekti

2023’ün belki de en olumsuz haberlerinden birisi, fonlamalar oldu. DeFiLlama tarafından aktarılan bilgilere göre 2023’ün ilk yarısında kripto para şirketlerine yönelik fonlama 3,7 milyar dolar seviyelinde kaldı. Bu, 2022’nin aynı döneminin fonlama miktarının 4’te 1’inden bile daha düşük.

Gary Gensler ve diğer ABD’li regülatörlerin kripto para sektörüne kan ağlattığı bir dönemde fonlamanın inanılmaz oranda düşmesi aslında şaşırtıcı değil. Fonlama oranı, 2023’ün ilk yarısında daha önceki döneme göre %75 düşüş yaşadı ve bunda hem regülatörler hem de FTX gibi borsaların yaşadığı durumlar etkili oldu

İyi haber ise fonlama oranı indikatörünün aslında çok geriden gelen bir indikatör olması olarak yorumlanabilir. BTC fiyatı aslında yaşanan bütün kötü olaylara rağmen bu yıl %85 yükseliş elde etti. ETH ise yine CoinGecko verilerine göre %57 yükseldi.

Her Şey Olumsuz Değil!

Kripto ponzi yapıları, DeFi protokol hackleri ve bunun gibi birçok olumsuz olaya rağmen Wall Street de resmen kripto para sektörüne akın ediyor. BlackRock gibi dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden bazıları kripto paralar odaklı yatırım ürünleri ile gündeme yansıdı. Buna ek olarak Fidelity de benzer adım attı ve fonlamanın dibi gördüğü böyle bir dönemde gelen kurumsal ilgi, fırtına öncesi sessizlik olabilir.

Yine de kripto para sektörünün son dönemin en kötü fonlama oranlarından birisini yaşadığı ve paranın adeta suyunu çektiği söylenebilir. Bunun genel olarak kripto para sektörünün gelişimine de darbe vurduğu savunuluyor. 2024 yılı ile gelecek birçok gelişme ise durumu tersine çevirebilir. BTC blok ödülü yarılanması bunlardan birisi.

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