Kral kripto para birimi kritik direnç üzerinde kapanış için mücadele ediyor. Borsalardaki Bitcoin arzı ne durumda?

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Dün ABD Başkanı Biden enflasyona farklı bir çerçeveden yorum yaptı ve üçüncü çeyrekte sadece yüzde 2’lik artış olduğunu açıkladı. Bitcoin fiyatı Biden tarafından yapılan yorumun ardından hızla yükselmeye başladı. ABD borsaları da pozitife döndü ve en iyi günlük kapanışlarından birini yaptı. Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 19.600 doların üzerinde kapanış için mücadele ediyor.

Kripto Para Balinası

Bir balina, dalgalı kripto piyasalarındaki gerilemenin ortasında on milyonlarca dolarlık Bitcoin hareket ettirdi. Balina gözlemcisi Whale Alert’e göre, büyük Bitcoin sahibi, bilinmeyen bir cüzdandan bilinmeyen başka bir cüzdana gönderildiği sırada değeri 248 milyon doların biraz üzerinde olan 12.970 BTC transfer etti. BitInfoCharts’a göre, devasa kripto transferinin alıcı adresi şu anda en zengin 66. Bitcoin adresi ve toplam BTC arzının yaklaşık %0,068’ini elinde tutuyor.

Glassnode geçtiğimiz günlerde balinaların borsalardan çektiği Bitcoin (BTC)’lere dikkat çekmişti. Glassnode’a göre, haziran ayından bu yana kripto borsalarından en büyük net balina çekimleri bu ay yapıldı. Santiment verilerine göre borsalarda tutulan Bitcoin arzı 48 ayın dibine ulaştı.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Borsalarda daha az Bitcoin bulunması kral kripto para için yükselişe yorulur. Hali hazırda satış için bekleyen BTC’lerin azalıyor olması iyimserliği artırabilir. Nitekim 75bp faiz artışının Eylül toplantısından bu yana fiyatlandığı biliniyor. Yeni bir gelişme (hack, regülasyon vs) piyasadaki olumsuzluğu beslemezse kısa süreli yükselişlerin devamını görebiliriz. Popüler kripto para analisti Capo önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatının 21.000 dolara kadar yeni bir yükseliş yaşamasını bekliyor. Ancak aynı analist orta vadeli 14.000 ile 16.000 dolar aralığındaki dip beklentisini de koruyor.

Kripto paraların kümülatif değeri 938 milyar dolar ve Bitcoin hakimiyeti %40,2 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon verisinin getirdiği tedirginlik nedeniyle yatırımcılar Bitcoin ve stablecoinlere geçiş yaptı. Piyasadaki yükselişle eş zamanlı olarak Bitcoin piyasa hakimiyetinde geri çekilme görebilirsek altcoinler çift haneli yükselişlerine başlayabilir.

Dolar endeksi 113,06 ve ABD borsaları yazı hazırlandığı sırada negatife geçti (-0,36%) Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.599 dolarda bulunuyordu.