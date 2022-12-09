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Kripto Kahininden Önemli Açıklamalar! Kripto Para Uzman Yorumu!

Tecrübeli analist bugün ve geleceğe dair önemli uyarlarda bulundu. Peki kripto para yatırımcıları nelere dikkat etmeli?
20:16
9 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tecrübe kripto para alanında yatırımcılara para kazandırabilecek en büyük güçtür. Peki ya tecrübeniz azsa? O halde kripto para sektöründe öne çıkan isimlerin değerlendirmelerini incelemek ve bunları harmanlayarak kendi kararlarınızı vermek iyi bir adım olabilir. Bu sebepten gösterdikleri yoldan körü körüne gitmemek kaydına tecrübeli isimlerin görüşlerini inceleyebilirsiniz. Bugün popüler bir analist piyasaya dair beklentilerini yayınladı.

Kripto Para Uzman Yorumu

Pentoshi adını birçok defa duyduğumuz yüz binlerce kişi tarafından takip edilen popüler bir isimdir. Geçmişte birçok kez doğru tahminleriyle adından söz ettirdi. Elbette beklentilerinin hedefe ulaşmadığı günlerde oldu. Yine de tecrübeli bir isim, bugün ve geleceğe dair yaptığı açıklamalar yatırımcılara fikir verebilir. Peki Pentoshi bugün neler söyledi?

“Zihinsel olarak zor bir yıl oldu. Bu yıl için çok hazırlıklıydım ya da öyle hissediyordum. İnsanlar “korkudan” uzak dururlar ama insan olarak korku yaşamamızın bir nedeni var. Çünkü bu bizi koruyabilir. Hiçbir şeyden korkmasaydık, muhtemelen uzun yaşayamazdık. 2018’deki korku beni 2022’de kurtardı.”

“Ocak 21’den Ekim 22’ye kadar aylık performansım. Kasım 21 değerimden kaçamıyorum. Onun üstüne çıkıyorum, altına iniyorum ve her zaman geri dönüyorum.”

Kendisinin de bu yıl oldukça fazla hata yaptığını söylüyor.

“Bu yıl esasen hiçbir büyüme ve korumaya yol açmayan bir ton hata yaptım. Seyahat ederken Nisan ayında 8 milyonluk bir kârı zarara çevirdiğim Mart ayına kadar boyutlandırıyordum. Sonra esasen %90 oranında ve son zamanlarda daha da fazla azalttım. Muhtemelen çok karlı bir yıl geçirmiş olmalıydım. Ama temelde her ralliyi büyüklükle kaçırdım. BTC’ye kıyasla 4 kat ve altcoinlere kıyasla 10 kat kazanç elde etmiş olsam da daha fazlası olabilirdi. Ve geçmiş, geleceğin tekrar edeceği anlamına gelmez. Özellikle de getiri açısından. Bir sonraki döngüde azalan getiriler beklenmelidir.”

Yatırımcılara Tavsiyeler

Popüler analist, yatırımcıları daha da sıkıcı olabilecek günlere karşı uyarıyor. Bununla birlikte çok büyük beklentilere girmenin onlara sonraki boğa sezonunda kayıplar yaşatabileceğini söylüyor. Her yeni döngü yükselen piyasa değerlerine bağlı olarak belli oranda sınırlanıyor.

ETH 88 dolardan 4800 dolara çıktı. Şimdi 1200 dolarda. BTC 3,7 bin dolardan 60 bin dolara çıktı, şimdi 17 bin dolarda. Dolayısıyla daha makul beklentilere sahip olmak ve daha fazlasını elde edersek hoş bir sürprizle karşılaşmak muhtemelen akıllıca olacaktır. Piyasa bir şeylerin değiştiğini kanıtlayana kadar şimdilik para kazanmak yerine sermayeyi korumaya devam etmenin akıllıca olduğunu düşünüyorum. Kaçmaktan korkmayın sizi tatmin eden kazançları cebinize koyun”.

Bu aslında hep söylenen bir şey, yatırımcıların çoğu elde ettikleri kazançlardan tatmin olmadığı için büyük fırsatları kaçırıyor. Yaptığınız yatırımlarda önce de hedef bölgelerinizi belirleyip düşüşten önce satış fırsatını yakalayabilirsiniz. Ayrıca Pentoshi gerçek bir trend dönüşümünü izlemenin garanti kazanç getirebileceğini düşünüyor. Dipte alıp tepede satamazsınız ancak trend yükselirken alıp makul karlarla satışınızı yaparak kazancınızı cebinize koyabilirsiniz.

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