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Kripto Boğasına Hazırlanıyorlar! 1 Milyar Dolarlık Taahhüt!

Özet

  • El Salvador, Bitcoin madencilik tesisi için 1 milyar dolar taahhüt etti.
  • Tether yatırımcı olarak projeye katıldı.
  • Bitcoin ile ekonomisini kalkındırmak isteyen El Salvador önemli adımlar atıyor.
17:43
5 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalar Kasım ayından bu yana en can sıkan günlerini yaşıyor. En son Aralık ayında benzer bir dönem görmüştük. Bitcoin fiyatı 27.000 dolar aralığına saplanıp kaldı ve sakin makro gündeme rağmen fiyat dalgalı seyrini sürdürüyor. Öte yandan sektörün geleceğine inanç artmaya devam ediyor.

1 Milyar Dolarlık Kripto Projesi

Bugün Twitter’da yapılan basın açıklamasına göre Volcano Energy, El Salvador’un Metapán bölgesinde 241 megavatlık (MW) bir Bitcoin madencilik tesisi inşa etmek için 1 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu duyurdu. Şirket, ilk yatırımın 250 milyon dolar olduğunu ve “önemli Bitcoin endüstrisi liderlerinden” geldiğini söyledi.

Basın açıklamasında, madencilik sahasının 169 MW güneş enerjisi ve 72 MW rüzgar enerjisi ile güçlendirileceği ve 1,3 exahash/saniye (EH/s) üzerinde bilgi işlem gücü sağlayacağı belirtildi. Tesis ülkenin kuzeybatısındaki Metapán, Santa Ana’da yer alacak.

Kripto Para Boğasına Hazırlık

El Salvador son boğa sezonunda Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul ettiğini açıkladı. Daha sonra volkan enerjisinden beslenen bir madencilik tesisi için yatırım toplamaya başladı. Sonrasında volkan enerjisi çeşitlendirildi. Ülkenin ekonomisini kripto şirketleriyle desteklemek isteyen El Salvador uzun vadeli hedeflerine odaklanmaya devam ediyor.

Volcano, hükümetin planlama ve uygulamada “çok önemli bir rol” oynayacağını ve “gelirlerin %23’üne eşdeğer bir tercihli katılım” sağladığını söyledi. Dış yatırımcılar girişimin %27’sine sahip olacak ve geri kalan %50’si enerji üretimi ve madencilik kapasitelerini genişletmek için yeniden yatırılacak.

Daha önceki madencilik girişimleri El Salvador’un jeotermal enerji potansiyeline odaklanmıştı, ancak bu yeni güneş ve rüzgar enerjisi parkının volkanik faaliyetlerle nasıl bağlantılı olacağı belirsiz. Volcano, basın açıklamasında bu maden sahasının “jeotermal geleceğimize giden bir yol” olarak tasarlandığını belirtti, ancak yol haritasını netleştirmedi.

Tether, Metapán’da 241 MW’lık bir yenilenebilir enerji üretim parkı olan Volcano Energy’yi inşa etmek için sermaye sağlayacağını açıkladı.

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