Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 26.070 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte gün içerisinde yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 1650 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki düşüş ivmesi devam ederken kripto analiz platformu Santiment de kritik metriklere dikkat çekerek Ethereum’daki son durumu değerlendirdi.

Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 26.070 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kayıplarının etkisiyle gün içerisinde yeniden düşüşe geçti. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, öğlen saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ethereum (ETH), hafta içerisinde 1700 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaşsa da kripto para piyasasının düşüş eğilimi göstermesi ile birlikte 1670 dolar seviyelerinden reddedildi ve yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden ETH, 1650 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Analiz Platformu Güncel Verileri Paylaştı

Kripto para piyasasındaki ve lider kripto para birimi BTC’deki düşüş ve ETH‘deki değer kaybı devam ederken kripto analiz platformu Santiment de Ethereum‘daki son durumu değerlendirdi ve kritik metriklere dikkat çekti. Portföyünde 10 ila 10.000 adet arası ETH tutan adreslerde önemli bir artış meydana geldi. Santiment verilerine göre portföyünde 10 ila 10.000 adet arası ETH tutan adres sayısı, 335.000’i aştı.

Ayrıca portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin aktivitesinde de bir artış kaydedildi. Kripto analiz platformu Santiment, aynı zamanda 100.000 doların üzerindeki işlemlerin sayısının da yükselişte olduğunu bildirdi.

Ayrıca Lookonchain de balinaların son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli işlemlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Lookonchain, 4 farklı adresin, son 7 gün içinde portföylerine güncel fiyatlar ile ortalama 94 milyon dolar değerinde 56.000’den fazla daha ETH eklediğini bildirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.