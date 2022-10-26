ABD merkezli kripto para borsası Kraken'in analistleri, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum (ETH) için çarpıcı fiyat öngörülerini paylaştı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli kripto para borsası Kraken’in analistleri, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için yatırımcıları cezbeden bir fiyat hedefine işaret ederek, hedefe ilişkin detaylar sağladı. Analistler, aynı zamanda en büyük altcoin Ethereum (ETH) için de çarpıcı fiyat hedefini paylaştı.

Analistlerin Bitcoin için Dikkat Çeken Öngörüsü

Kripto para borsası Kraken‘in analistlerinin, yatırımcılara gönderdikleri yeni bir bilgilendirme metninde, uzun vadede BTC‘nin nereye gidebileceği konusunda bir öngörü sağlamaı için Bitcoin’in geçmiş fiyat hareketini kullandıkları görülüyor. Kripto para borsasının analistlerinin öngörüsü, Bitcoin fiyatının önceki boğa koşularında 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kaç kata kadar yükseldiğine dayanıyor.

Kraken’in analistlerine göre, geçmiş veriler Bitcoin fiyatının 200 haftalık hareketli ortalamasına dokunduktan sonra 10 kat ila 15 kat artış kaydettiğini gösteriyor. Bu da gelecekte BTC’nin 237 bin 894 dolar ila 356 bin 841 dolar aralığında bir fiyat aralığına doğru hareket edeceği anlamına geliyor.

Ethereum için Çarpıcı Analiz

Kraken analistleri aynı zamanda uzun vadede en büyük altcoin Ethereum’un fiyatının nereye gidebileceğine ilişkin detay sağladı. Kripto para borsasının analistlerinin en büyük altcoin için bir öngörüde bulunmak adına Ethereum’un logaritmik grafiğini ve ETH’nin zaman içindeki fiyat aralığı eğrisini çizen regresyon gökkuşağı grafiğini kullandıkları görülüyor.

Analistlere göre, gökkuşağı grafiği yükseliş trendinde ve ETH‘nin bir sonraki direnç seviyesine ulaşması ne kadar uzun sürerse potansiyel piyasa döngüsünün zirvesi de o kadar yüksek olacak. Analistler, üst banda doğru bir hareketin Ethereum’u 28 bin 471 dolara taşıyacağı anlamına geldiğini ve bunun ETH’nin mevcut fiyatlardan yüzde 1839’luk bir çıkış yapmasına karşılık geldiğinin altını çizdi.

Uzun süren düşük volatilite döneminin ardından hem Bitcoin’in hem de Ethereum’un son 24 saatte yükselişe geçtiği ve kripto para piyasasının geri kalanını da harekete geçirdiği görülüyor. BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,27 yükselişle 20 bin 384 dolardan işlem görürken, ETH’nin son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselerek bin 516 dolardan alınıp satıldığı görülüyor.