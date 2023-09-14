Kral kripto para birimi 25.000 doların altına indiği birkaç günün ardından tekrar 26.000 dolar üstü kapanışlar yapıyor. Sabah erken saatlerde fiyat 26.500 doların üzerine çıksa da satıcılar kısa vadeli minik kazançlarını cebine doldurdu. Ayrıca bu bölgedeki küçük short likiditesi de temizlendi. Peki sığ aralıkta sıkışıp kalan BTC fiyatı daha ne kadar süre canları sıkacak?

Bitcoin Fiyatı Ne Zaman Artar?

CryptoQuant analisti SignalQuant yeni bir raporunda, Bitcoin yatırımcılarındaki hissiyatın yakında iyileşebileceğini yazdı. BTC (LTH) kısa vadeli yatırımcıların realize edilmiş fiyatını aştığında muhtemelen bu kısır döngüden kurtulabiliriz. BTC’nin gerçekleşen fiyatı, tüm Bitcoin’lerin ömürleri boyunca taşındığı ortalama fiyatı ifade eder. Gerçekleşen fiyat piyasa fiyatının üzerinde olduğunda, piyasa katılımcılarının ortalama olarak kârda olduğu anlamına gelir.

Kısa vadeli yatırımcılar için son 6 aylık ortalama alım maliyeti dikkate alınır. Glassnode’dan alınan veriler, 12 Eylül itibariyle BTC’nin kısa vadeli yatırımcıları için gerçekleşen fiyatının 27.975 dolar olduğunu gösteriyor. Analiste göre bu fiyat bölgesi bu yılki rallide de önemli bir direnç ve destek noktasıydı.

“BTC’nin fiyatının LTH gerçekleşmiş fiyatının üzerinde kalması ve ardından “kısa ve uzun vadeli yatırımcı duyarlılığının” gerçekten iyileşmesi için STH gerçekleşmiş fiyatının üzerine çıkması gerekiyor.”

Boğa Piyasası Ne Zaman?

Bitcoin fiyatı şimdilik kritik eşiğin altında kalmaya devam ediyor. Ancak 25.800 doların sağlamlaştırılması daha derin bir dip senaryosunun ötelenmesine yardımcı olduğu için önemli. Öte yandan BTC ağ aktifliğinde de iyileşme dikkat çekici. Yeni oluşturulan adreslerin sayısında yüzde 5’lik bir artış var. 9 Eylül tarihinde oluşturulan yeni adresler son beş yılın zirvesindeydi. IntoTheBlock’tan alınan veriler de aynı dönemde günlük aktif adreslerde %11’lik bir artış olduğunu gösterdi.

BTC için küçük ve büyük gruplardaki işlemlerde yüzde 8’lik bir artış da dikkat çekiyor. Fed’in önümüzdeki hafta açıklayacağı karar ve dün yüksek gelen enflasyon iyimserliği baltalasa da kriptonun artık risk piyasalarında pozitif ayrışması için gerekli şartlar oluşmaya başlıyor. Gelecek bir ETF onayı tüm düzenleyici baskı ve makro tehditleri ortadan kaldırıp kripto para piyasalarını yeniden şahlandırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.