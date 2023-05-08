Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kimse Bunu Beklemiyordu! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Sinyal Binance CEO’su CZ’den Geldi!

Kimse Bunu Beklemiyordu! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Sinyal Binance CEO’su CZ’den Geldi!

Özet

  • Binance CEO'su CZ, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
  • CZ, yatırımcıların son günlerde karşı karşıya kaldıkları sorunların boğa piyasası sorunları olduğunu iddia etti.
  • Binance CEO'su uzun ayı piyasasının ardından ilk kez "boğa piyasası" tabirini kullanmış oldu.
09:18
8 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance’in kurucu ortağı ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ), kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Son günlerde kripto para dünyasında karşılaşılan gas ücretlerinin artması, işlemlerin takılması ve işlem ücretlerinin artması gibi sorunlara değinen CZ, bunların boğa piyasası sorunları olduğunu iddia etti.

CZ’den Boğa Piyasası Yorumu

Binance‘in kurucu ortağı ve CEO’su CZ, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Son dönemde kripto para yatırımcılarının karşı karşıya kaldıkları sorunlara değinen CZ “bunlar boğa piyasası sorunlarıdır” diyerek, uzun bir ayı piyasasının ardından boğa piyasasına girildiğini ima ederek şu ifadeleri kullandı:

Gas ücretleri volatiliteli ve artıyor, işlemler takılıyor, işlem ücretleri artıyor, insanlar şikayet ediyor. Bunlar boğa piyasası sorunlarıdır. İyi yönünden bakın, hala itibari paradan daha hızlı ve ucuz.

Uzun zaman sonra ilk kez “boğa piyasası” tabirini kullandığı görülen CZ’nin yaşanan sorunlar üzerine yaptığı boğa piyasası yorumu Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcılarının ilgisini çekti. Yatırımcılar, Binance CEO’sunun açıklamasını onaylarken, olumlu tepkiler verdiler.

Binnace, Son 24 Saatte 2. Kez BTC Çekme İşlemleri Askıya Aldı

CZ’nin “bunlar boğa piyasası sorunlarıdır” yorumu Bitcoin ağının benzeri görülmemiş bir tıkanıklık yaşarken Binance’ın son 24 saatte ikinci kez BTC çekme işlemlerini askıya almak zorunda kalmasının üzerine geldi.

Binance, onaylanmamış işlem sayısının rekor seviyeye ulaşması nedeniyle 7 Mayıs’ta saat 18.16’da BTC çekme işlemlerini kısa süreliğine askıya almak zorunda kalmış ve ardından işlemleri yeniden başlatmıştı. Kripto para borsası, BTC çekme işlemlerini askıya almasının ve yeniden başlatmasının üzerinden 12 saat geçmeden, bugün saat 06.08’de ikinci kez BTC çekme işlemlerini askıya alınmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından BTC çekme işlemleri yeniden başlatıldı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Çanlar Çalıyor! Büyük Satışlar Başladı!
Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Çanlar Çalıyor! Büyük Satışlar Başladı!
Binance Ateşledi Bitcoin 28.000 Doların Altına Düştü! Fiyat Düşüşü Bir Ekibi Resmen Yok Etti!
Binance Ateşledi Bitcoin 28.000 Doların Altına Düştü! Fiyat Düşüşü Bir Ekibi Resmen Yok Etti!
Sürpriz Ralli İçin Hazır Olun! Bu Altcoin Yükselişi İle Çok Şaşırtacak! İşte O Altcoin!
Sürpriz Ralli İçin Hazır Olun! Bu Altcoin Yükselişi İle Çok Şaşırtacak! İşte O Altcoin!
Geçen Hafta Piyasaya Damga Vuran Altcoin’de Büyük Düşüş: Değer Kaybı Yüzde 50’ye Yaklaştı!
Geçen Hafta Piyasaya Damga Vuran Altcoin’de Büyük Düşüş: Değer Kaybı Yüzde 50’ye Yaklaştı!
Küllerinden Doğacak! Ünlü Ekonomiste Göre Bu Altcoin 100x Yapacak!
Küllerinden Doğacak! Ünlü Ekonomiste Göre Bu Altcoin 100x Yapacak!
Binance TR TikTok Kanalını 500 USDT’lik Ödül İle Duyurdu! 
Binance TR TikTok Kanalını 500 USDT’lik Ödül İle Duyurdu! 
Piyasa Güne Düşüş ile Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?
Piyasa Güne Düşüş ile Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?
Sonunda! Bitcoin Çekme İşlemlerini 2. Kez Durdurmak Zorunda Kalan Binance’den LN Hamlesi!
Sonunda! Bitcoin Çekme İşlemlerini 2. Kez Durdurmak Zorunda Kalan Binance’den LN Hamlesi!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023