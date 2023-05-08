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Dev kripto para borsası Binance’in kurucu ortağı ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ), kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Son günlerde kripto para dünyasında karşılaşılan gas ücretlerinin artması, işlemlerin takılması ve işlem ücretlerinin artması gibi sorunlara değinen CZ, bunların boğa piyasası sorunları olduğunu iddia etti.

CZ’den Boğa Piyasası Yorumu

Binance‘in kurucu ortağı ve CEO’su CZ, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Son dönemde kripto para yatırımcılarının karşı karşıya kaldıkları sorunlara değinen CZ “bunlar boğa piyasası sorunlarıdır” diyerek, uzun bir ayı piyasasının ardından boğa piyasasına girildiğini ima ederek şu ifadeleri kullandı:

Gas ücretleri volatiliteli ve artıyor, işlemler takılıyor, işlem ücretleri artıyor, insanlar şikayet ediyor. Bunlar boğa piyasası sorunlarıdır. İyi yönünden bakın, hala itibari paradan daha hızlı ve ucuz.

Uzun zaman sonra ilk kez “boğa piyasası” tabirini kullandığı görülen CZ’nin yaşanan sorunlar üzerine yaptığı boğa piyasası yorumu Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcılarının ilgisini çekti. Yatırımcılar, Binance CEO’sunun açıklamasını onaylarken, olumlu tepkiler verdiler.

Binnace, Son 24 Saatte 2. Kez BTC Çekme İşlemleri Askıya Aldı

CZ’nin “bunlar boğa piyasası sorunlarıdır” yorumu Bitcoin ağının benzeri görülmemiş bir tıkanıklık yaşarken Binance’ın son 24 saatte ikinci kez BTC çekme işlemlerini askıya almak zorunda kalmasının üzerine geldi.

Binance, onaylanmamış işlem sayısının rekor seviyeye ulaşması nedeniyle 7 Mayıs’ta saat 18.16’da BTC çekme işlemlerini kısa süreliğine askıya almak zorunda kalmış ve ardından işlemleri yeniden başlatmıştı. Kripto para borsası, BTC çekme işlemlerini askıya almasının ve yeniden başlatmasının üzerinden 12 saat geçmeden, bugün saat 06.08’de ikinci kez BTC çekme işlemlerini askıya alınmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından BTC çekme işlemleri yeniden başlatıldı.