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Kıdemli Kripto Yorumcusu: Kripto Paralar Göreve Hazırlanıyor, İzleyin ve Görün

Özet

  • Credible takma adıyla bilinen analist BTC için düzeltme hareketinin bittiğini yazdı.
  • Analistin tahminine göre altcoinlerdeki düşüş sürecek ve bu durum BTC rallisini destekleyecek.
  • BTC fiyatı 36.500 dolarda bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:15
19 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları beklenen hızda yukarı yönlü hareket etmiyor ve son rallinin ardından fiyat artışı duruldu. Hızlı yükselişlerin ardından fiyat daha yüksek bir tepede de oyalansa bu durum yatırımcıları rahatsız eder. Peki popüler kripto yorumcusunun sonraki aşama için beklentisi ne yönde?

Bitcoin Yükselişi Bitti Mi?

Hayır kripto para yükselişi bitmedi. En azından popüler kripto yorumcusu Credible Crypto son piyasa değerlendirmesinde bunu söylüyor. Analiste göre spot piyasa boğaları BTC biriktirmeye devam ettikçe açık faiz (OI) sağlıklı seviyelere dönüyor. Açık faiz türev piyasalarındaki aktif pozisyonların boyutunun gösterir ve son yükselişte

“Ve böylece sahne yeniden kurulmuş oldu arkadaşlar.

OI tamamen sıfırlandı.

Fonlama sıfırlandı.

Spot alımlar devam ediyor.

BTC yeniden yakıt ikmali yaptı ve ay görevine devam etmeye hazır.”

Bu orta vadeli yükseliş hareketi için kesin biçimde destekleyici değil. OI birçok kez geri çekildi ve tekrar toparlandı ancak fiyat hedeflenen 38.000 dolar direncini bu süreçte aşamadı. Belki de bu kadar başarısız testin ardından daha derin düzeltme ihtimali tamamen göz ardı edilmemeli.

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin fiyatındaki negatiflik altcoinleri fazlasıyla olumsuz etkiliyor ve eğer beklenen toparlanma olmazsa destek seviyelerinin kaybedildiğini görebiliriz. Geç başlayan altcoin yükselişi şimdi BTC gevşeme riskiyle yatırımcıları tedirgin ediyor.

Credible Crypto, BTC üzerindeki yükseliş duruşunun altcoinlerin düşüş hareketiyle desteklendiğini ekliyor. Analist altcoin piyasalarındaki daha derin geri çekilmenin sermayeyi BTC’ye iteceğini böylece yeni zirveler için gerekli likiditeye ulaşılacağını söylüyor.

“Altcoinlerde dizginleri elime aldım. BTC’nin kendi işini yapmaya hazır olduğunu hissediyorum.”

Ayrıca Credible tarafından paylaşılan grafiğe göre BTC çoktan geri çekilme seviyesine geriledi ve artık buradan bir toparlanma görmemiz gerekiyor.

“Az önce aşağı yönlü hedefime ulaştık… Şimdi lütfen BTC’yi zıplatalım.”

Yazı hazırlandığı sırada hedeflenen 35.766 doların yaklaşık 700 dolar üzerine olan BTC fiyatı 37.000 doların altında kalmaya devam ediyor. Hafta sonları azalan hacim fiyatı dar aralıkta hareket etmeye zorladı ve önümüzdeki hafta volatiliteyi tetikleyecek tek büyük şey FOMC tutanaklarındaki sürpriz detaylar olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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