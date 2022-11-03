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Kıdemli Analist: Arz ve Talep Kanunu Bitcoin ve Bu Altcoin’i Yükseltecek

Bloomberg Intelligence'ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, piyasa değerine göre en büyük iki kripto para olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'u (ETH) yükselteceğini belirterek arz ve talep kanununu işaret etti.
08:07
3 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçmişte birçok öngörüsü çıkan Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, piyasa değerine göre en büyük iki kripto para olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘u (ETH) yükselteceğini belirterek arz ve talep kanununu işaret etti.

Arz ve Talep Kanunu

McGlone, verdiği yeni bir röportajda, Bitcoin ve Ethereum’un artan benimsenmesiyle birlikte sürekli olarak düşen arzlarının, iki kripto para için fiyatların değer kazanmasına yol açacağını belirterek şunları söyledi:

İlk ikide, Bitcoin ve Ethereum’da, kod bazında tanımlanabilir bir arz azalması var. Şimdi Ethereum kod olarak daha az ama Bitcoin, açıkça tanımlanabilir azalan arza sahip. Talebe ve benimsenmeye baktığınızda ise açıkça arttığını görüyorsunuz. Yani Adam Smith’in ve ekonominin basit kurallarına göre, bir şey bu gidişatı olumsuz yönde değiştirmediği sürece fiyatların zaman içinde yükselmesi gerekiyor. Ve ben sadece benimseme ve talebin arttığını görüyorum. Ve henüz çok erken. Yani küresel hisse senetlerinin yüzde 1’inden çok daha azı kripto parada yer alıyor.

McGlone’a göre BTC ve ETH gibi kripto paraların geleneksel emtialara göre bir avantajı da saklama alanı maliyetlerinin olmaması:

Şimdi Bitcoin ve Ethereum’u aslında varlıkları emtia olarak kolayca satın alabilir, telefonunuzda tutabilir ve bu depolama için asla ödeme yapmak zorunda kalmazsınız. Emtialarda hala ortalama yüzde 5, belki de yüzde 10 depolama alanı ödemek zorundasınız.

Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum

Kripto para veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,78 düşüşle 20 bin 361 dolardan işlem görüyor. BTC’nin toplam piyasa değeri ise 390.8 milyar dolarda. 190.25 milyar dolar piyasa değeri ile Ethereum ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,26 düşüşle bin 554 dolardan alınıp satılıyor. BTC ve ETH ile birlikte kripto para piyasasının geri kalanı dün Fed’in faizi 75 baz puan artırması ve Başkan Jerome Powell’ın yaptığı açıklamaların ardından bir miktar düştü.

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