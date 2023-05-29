Kripto para piyasalarına dair her hafta sayısız tahminler, grafikler paylaşılıyor. Ancak bir de işin uzmanları var. Yatırım şirketleri diğer serbest analistlere göre bu işi çok daha profesyonel biçimde yaptığı için onların yorumları çoğu için daha değerlidir. Peki işin uzmanlarından olan QCP Capital’in analistleri piyasalara dair neler bekliyor? Son yaşananları nasıl yorumluyor?
Mayıs ayına dönüp baktığımızda kripto paralara dair en dikkat çeken detay meme coinlerdir. QCP analistleri de bu konuya değiniyor. PEPE, GEN (Generational Wealth), RFD (Refund) ve DMT (Dimethyltryptamine) gibi tokenler geçtiğimiz hafta dikkat çekti ve piyasaya göre nispeten iyi performans gösterdiler.
“Koordineli satın alma, pazarlama ve markalaşma (yüksek bir memetik değer yaratma), yüksek likidite / piyasa değeri / FDV oranları ve şans (Elon Musk’ın şifreli tweetlerinin DOGE (Dogecoin) veya LADYs (Milady) fiyatlarını yükseltmesi gibi) gibi faktörler son memecoin başarısında çok önemli roller oynamıştır.)”
Bitcoin ve BRC-20 tokenleri, yazıtları ve ordinatları da Mayıs ayında ses getirdi. BTC, 5 Mayıs’ta günlük işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tek bir günde 568.368 işlemle rekor kıran bu başarı Aralık 2017’den beri aşılamamıştı. Bu arada, geçen ay piyasaya sürülen BRC-20 tokenleri de benzeri görülmemiş bir başarı elde etti.
Ripple (XRP), 13 Haziran’da mahkemeyi, Bill Hinman’ın (eski SEC direktörü) ETH’nin bir menkul kıymet olmadığını ilan ettiği ünlü konuşmasının ardından SEC’in Ethereum‘un (ETH) statüsü hakkındaki görüşlerini ortaya çıkaracak olan “Hinman Belgelerini” halka açmayı başardı. 13 Haziran tarihinde bunlar yayınlanacak ve SEC’in kendiyle çelişip çelişmediği görülecek.
Üstelik bu durum SEC’i mahkemede zor duruma sokacak çünkü o dönemde ETH için menkul kıymet değil ifadesi kullanılıyordu. Bugünse Gensler tüm altcoinleri şahsi görüşüne göre menkul kıymet ve yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırıyor.
Fakat bu iş sadece dava açısından altcoinleri ilgilendirmiyor. Belgelerin 13-14 Haziran tarihinde yayınlanması Fed kararıyla aynı döneme denk gelecek. Eğer piyasada bir coşku başlayacaksa bu tarih çok doğru bir zaman olabilir. QCP Analistleri haziran ortasında volatilitenin özlenen ölçüde artmasını bekliyor.
Hong Kong müjdesine günler hatta saatler kalmışken Çin altcoinlerinin yükseleceğine dair yaygın bir kanaat var. Çin‘in BTC, Litecoin (LTC) ve Dogecoin (DOGE) için iş kanıtı (PoW) madenciliğine yeniden izin vermeyi düşündüğü ve bunun da ABD’deki hashrate oranlarında düşüşe yol açabileceği konuşuluyor. Eğer bu olursa daha düşük enerji maliyetleri tüm bu madencilerin anavatanlarına dönmelerini sağlayabilir. Kazakistan ve diğer ülkelerdeki operasyonlar da geri taşınabilir.
“Madencilerin 2021 ve 2022’deki madencilik yasağından sonra toplanıp Çin’i terk ettiklerine dair daha önceki fotoğraflar göründükleri gibi olmayabilir. Daha yakından incelendiğinde, makinelerin Antminer V9’lar olduğu görülüyor. Gerçekte, bu madencilerden bazıları o dönemde eski madencileri (S9 Antminers – 4 Th/s) elden çıkarıyor ve yerlerine daha yeni modeller (S19 Antminers – 95 Th/s) yerleştiriyordu. Ayrıca, o dönemde yıkılmakta olduğu anlaşılan madencilik faaliyetlerini gösteren görüntülerde, yeni tel makaralarının varlığından da anlaşılacağı üzere, aslında yeni faaliyetler kurulmaktaydı. Geçmişteki madencilik yasağına rağmen Çin bugün ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci bitcoin madencisi konumunda. Çinli sosyal medya uygulamaları ve haber siteleri artık resmi olarak BTC fiyatlarını yuan cinsinden göstererek kripto para birimine daha açık bir yaklaşım sergiliyor. Son zamanlarda Hong Kong’da, katılımcıların çoğunluğu Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (SFC) lisanslı ticaret platformu operatörlerinin 1 Haziran 2023’ten itibaren bireysel yatırımcılara hizmet vermesine izin verme önerisini kabul etti. Hong Kong’un SFC’si ile Çin’in Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu arasında artan düzenleyici iş birliğinin Çinli bireysel yatırımcılara da kripto piyasalarına giriş yolu sağlayacağına inanıyoruz. TRON, Conflux ve NEO gibi Çin coinleri de piyasada iyi performans gösteriyor. İzlemeye değer tokenlar arasında Conflux üzerinde likit stake etme imkanı sunan Nucleon ve Nisan ayında Alibaba Cloud ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıklayan Elastos yer alıyor. Genel olarak bu gelişmeler, ABD borç tavanı gibi potansiyel olarak olumsuz kapsayıcı makro faktörler haricinde, yalnızca büyükler için değil, aynı zamanda Çin altcoinleri için de olumludur.”