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Kripto para piyasalarına dair her hafta sayısız tahminler, grafikler paylaşılıyor. Ancak bir de işin uzmanları var. Yatırım şirketleri diğer serbest analistlere göre bu işi çok daha profesyonel biçimde yaptığı için onların yorumları çoğu için daha değerlidir. Peki işin uzmanlarından olan QCP Capital’in analistleri piyasalara dair neler bekliyor? Son yaşananları nasıl yorumluyor?

Kripto Paralar Yorum

Mayıs ayına dönüp baktığımızda kripto paralara dair en dikkat çeken detay meme coinlerdir. QCP analistleri de bu konuya değiniyor. PEPE, GEN (Generational Wealth), RFD (Refund) ve DMT (Dimethyltryptamine) gibi tokenler geçtiğimiz hafta dikkat çekti ve piyasaya göre nispeten iyi performans gösterdiler.

“Koordineli satın alma, pazarlama ve markalaşma (yüksek bir memetik değer yaratma), yüksek likidite / piyasa değeri / FDV oranları ve şans (Elon Musk’ın şifreli tweetlerinin DOGE (Dogecoin) veya LADYs (Milady) fiyatlarını yükseltmesi gibi) gibi faktörler son memecoin başarısında çok önemli roller oynamıştır.)”

Bitcoin ve BRC-20 tokenleri, yazıtları ve ordinatları da Mayıs ayında ses getirdi. BTC, 5 Mayıs’ta günlük işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tek bir günde 568.368 işlemle rekor kıran bu başarı Aralık 2017’den beri aşılamamıştı. Bu arada, geçen ay piyasaya sürülen BRC-20 tokenleri de benzeri görülmemiş bir başarı elde etti.

Ripple Davası

Ripple (XRP), 13 Haziran’da mahkemeyi, Bill Hinman’ın (eski SEC direktörü) ETH’nin bir menkul kıymet olmadığını ilan ettiği ünlü konuşmasının ardından SEC’in Ethereum‘un (ETH) statüsü hakkındaki görüşlerini ortaya çıkaracak olan “Hinman Belgelerini” halka açmayı başardı. 13 Haziran tarihinde bunlar yayınlanacak ve SEC’in kendiyle çelişip çelişmediği görülecek.

Üstelik bu durum SEC’i mahkemede zor duruma sokacak çünkü o dönemde ETH için menkul kıymet değil ifadesi kullanılıyordu. Bugünse Gensler tüm altcoinleri şahsi görüşüne göre menkul kıymet ve yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırıyor.

Fakat bu iş sadece dava açısından altcoinleri ilgilendirmiyor. Belgelerin 13-14 Haziran tarihinde yayınlanması Fed kararıyla aynı döneme denk gelecek. Eğer piyasada bir coşku başlayacaksa bu tarih çok doğru bir zaman olabilir. QCP Analistleri haziran ortasında volatilitenin özlenen ölçüde artmasını bekliyor.

Çin ve Kripto Paralar

Hong Kong müjdesine günler hatta saatler kalmışken Çin altcoinlerinin yükseleceğine dair yaygın bir kanaat var. Çin‘in BTC, Litecoin (LTC) ve Dogecoin (DOGE) için iş kanıtı (PoW) madenciliğine yeniden izin vermeyi düşündüğü ve bunun da ABD’deki hashrate oranlarında düşüşe yol açabileceği konuşuluyor. Eğer bu olursa daha düşük enerji maliyetleri tüm bu madencilerin anavatanlarına dönmelerini sağlayabilir. Kazakistan ve diğer ülkelerdeki operasyonlar da geri taşınabilir.