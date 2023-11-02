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Hızlı Düşüşün Sebebi Ne? Kripto Para Yükselişi Bitti Mi?

Özet

  • Bitcoin fiyatı 36.000 dolar testinin ardından düşüşe geçti.
  • Son 24 saatteki kazançların önemli bölümü silindi.
  • BTC 33.500 dolara düşebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:45
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı son 1 saat içinde günlük kazançlarının çoğunu sildi. Yazı hazırlandığı sırada fiyat 34.650 dolarda bulunuyor. Kasım ayına yeni yıllık zirveyle başlayan BTC 36.000 dolar sınırına kadar dayanmıştı. Bu birçok kripto para için yeni zirvelere kapı araladı. Peki son 1 saatteki düşüşün sebebi neydi?

Bitcoin Neden Düşüyor?

Kral kripto para birimi 36.000 dolar sınırına yükseldikten sonra yeniden 34.500 dolar bölgesine geriledi. Direnç testlerinin ardından bu tarz düzeltme hareketlerine alışık olsak da kar satışlarının hızlanması yükselişin sona ermesine neden olabilir. Şimdilik BTC için en kötü durum senaryosundan uzağız.

Düşüş başladığı sırada Michael Poppe sosyal medya hesabından aşağıdaki grafiği paylaşarak güncel durumu ele aldı.

“Bitcoin fiyatı bir çıkış yaptı, ancak gücünü koruyamadı.

Neler oluyor?

– Alıcılar azaldı.

– Long pozisyonlardan kar elde ediliyor.

Genel olarak, çok fazla sorun görmüyorum. Belki 33.500 doları yeniden test ederiz. Ya da long ikidite alacağız, ancak bu nispeten normal görünüyor.”

Analistin endişesi haklı çıkarsa BTC fiyatının 33.500 dolara yapacağı test Ekim ayında başlayan rallinin devam edip etmeyeceğini gösterebilir.

Kripto Para Yükselişi Bitti Mi?

Kısa süre önce gelen düşüşü tetikleyen önemli bir gelişme olmadı. Makro cephede yarın gelecek veriler ABD ekonomisine dair güncel bir görünüm sunacak. Bunun dışında Fed başkanının açıklamaları nispeten ılımlıydı. Faiz artışı yapma ihtimallerinin ortadan kalkmadığını vurgulasa da Powell istedikleri rotada (yavaş da olsa) ilerlediklerini kabul etti.

Diğer taraftan yükselişin sebebini hatırlamamız gerekiyor. Spot Bitcoin ETF onayına bağlı artan kurumsal taleple desteklenen kripto para rallisi bu hissiyatın tersine dönmesiyle sona erecektir. ETF onay beklentisini olumsuz etkileyecek bir gelişme oldu mu? Hayır hatta ETF dosyaları SEC iletişimin sürdüğünü gösterecek şekilde güncellenmeye devam ediyor.

O halde yatırımcıların şimdilik devam eden hareketi direnç testlerinden sonra görülen geri çekilmeden ibaret görmesi yanlış olmaz. Eğer fiyat 34.500 dolar altı kapanışlar yapmaya başlarsa kısa vadede görülecek bu kırılmaz Poppe tarafından dikkat çekilen 33.500 dolar düzeltmesini getirebilir. Ardından satışların hızlanmasıyla fiyat 32.000 ve 31.200 dolar bölgelerini test edebilir.

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