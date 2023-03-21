Twitter'ın önde gelen analistlerinden olan Rekt Capital yaptığı açıklamalar ve sunduğu tablolarla FOMC toplantısı öncesi yatırımcıyı heyecanlandırdı.

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Kripto para piyasası, Bitcoin’in fiyatının 28.000 dolar psikolojik seviyesini aştığı son birkaç haftadaki tırmanışını yavaşlatırken, öncü kripto para birimi makro düşüş trendini kırarken gelecekte daha fazla yükseliş yapmaya hazırlanıyor olabilir. Piyasa, yarınki FOMC toplantısı ve sonrasındaki faiz kararını beklerken 25 baz puanlık mütevazı bir faiz artışını fiyatlıyor gibi görünüyor. Yapılacak açıklamanın ardından gözler Bitcoin ve piyasalarda olacakmış gibi görünüyor.

Bitcoin’in Fiyatı Düşüş Trendini Kırdı

Bir çok analist ve yorumcu şimdiden Bitcoin hakkında yorumlar yapmaya başladı. Twitter’da Rekt Capital takma adını kullanan önde gelen bir kripto analistine göre, Bitcoin’in fiyatı üzerine, dünyanın ilk kriptografik varlığı için yukarı doğru bir rallinin başlamasını gerektiğini vurguladığı bir tablo yayınladı. Şu anda Bitcoin’in (BTC) düşüş trendini geride bıraktığı görülüyor, ancak bunun ay sonuna kadar sürdürülüp sürdürülemeyeceği ise henüz net bir biçimde bilinmiyor.

Federal Rezerv’in faiz artırım kararının hemen ardından, birçok kişi piyasa sektörlerinde değişken fiyat dalgalanmaları bekliyor. Öte yandan, olumlu işsizlik başvuruları raporuna ve bankacılık krizinin şimdilik önlendiği gerçeğine dayanarak, uzmanlar 25bps’lik bir faiz artışının gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyor.

Bitcoin Ralli Yapacak Mı?

Araştırmasına göre, faiz artırımı kararının olumlu olduğu ve Bitcoin’in bu ayın sonuna kadar liderliğini koruyabildiği göz önüne alındığında, BTC fiyatı muhtemelen büyük bir yükseliş rallisine yönelebilir. Dahası, teorisini, biri 2016’da diğeri 2020’de olmak üzere geçmişte meydana gelen karşılaştırılabilir sonuçların tarihsel tasvirleriyle tasdik etmiş görünüyor.

Ek olarak, BTC’nin teknik analiz (TA) göstergelerinin, hareketli ortalamalarıyla özetlendiği gibi bir Satın Al pozisyonu önerdiği unutulmamalı. 14. seviyede satın al ve 3. seviyede sat önerisi bulunuyor. Şu anda Bitcoin (BTC) fiyatı 28.400 dolardan işlem görüyor ve bu da son yedi günde kaydedilen %7,80’lik artışın yanı sıra son 24 saatte %3’lük bir kazancı da temsil ediyor.