Bloomberg’in baş emtia stratejisti Mike McGlone, resesyon korkularına rağmen orta ve uzun vadede en büyük kripto para Bitcoin’de (BTC) yükseliş beklediğini söylemeye devam ediyor. Ünlü emtia stratejisti verdiği son röportajında da uzun vadede yükseliş beklediğini belirtti.
David Lin Report’a röportaj veren McGlone, en büyük kripto paranın yıllar geçtikçe çoğu riskli varlıktan daha iyi performans göstereceğini söylese de Bitcoin fiyatının kısa vadede düşebileceği konusunda yatırımcıları uyararak şunları söyledi:
Bu bankacılık krizi bence Bitcoin’in değerinin tanımlanmasını sağlıyor. Bildiğiniz gibi son kriz gerçekten onun doğumuydu, şimdi bu kriz onu tanımlıyor. Ancak daha kısa vadede endişelendiğim en önemli şey, bahsettiğim gibi tüm riskli varlıklarda gelgitin yaşanması ve Bitcoin’in aşağıya gitmesi. Ancak şu anda Bitcoin, çoğu riskli varlıktan daha iyi performans göstermeye devam edeceğini düşündüğüm şeyi yapıyor. Buradaki kilit nokta, hala likidite çekiyor olmamız ve hala en riskli varlıklardan biri olması. En önemli gerçek şu ki, diğer kripto paraların çoğundan, özellikle de Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi’nden daha iyi performans göstermeye devam edeceğini düşünüyorum.
Aylık olarak yeniden dengelenen ve yapılandırılan Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi, stablecoin’ler, borsa token’ları ve gizlilik coin’leri hariç piyasa değerine göre en büyük ve en likit kripto paraların fiyat performansını takip eden bir endeksidir.
Bitcoin‘in ileriye dönük fiyat hareketleri konusunda da değerlendirmede bulunan McGlone, en büyük kripto paranın 2021 rallisi sırasında 100 bin dolar hedefine ulaşmamış olmasına rağmen yükselişini sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşacağı yönündeki beklentim gerçekleşmedi. En yüksek seviye 70 bin dolar civarındaydı ancak Bitcoin’in bu yörüngeye geri dönmesini bekliyorum. Ancak henüz dibe vurup vurmadığını bilmiyorum. Bitcoin ile ilgili en önemli şey geçmişte neredeyse hiçbir varlıkta, özellikle de emtiada görmediğim bir şeye sahip olması; tanımlanabilir şekilde düşen arza, benimsenmenin ilk günlerinde olması ve küresel dijital teminatı haline gelmesi. Bu şekilde ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Şimdi yolda birtakım engeller var, düzenlemelerle ilgili sorunlar var. Ancak son günlerde gördüğümüz bir şey şu ki o da yok edilemez olarak parlamaya başlaması.