Bloomberg'in baş emtia stratejisti Mike McGlone, resesyon korkularına rağmen orta ve uzun vadede en büyük kripto para Bitcoin'de (BTC) yükseliş beklediğini söylese de kısa vade için yatırımcıları uyardı.

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Bloomberg’in baş emtia stratejisti Mike McGlone, resesyon korkularına rağmen orta ve uzun vadede en büyük kripto para Bitcoin’de (BTC) yükseliş beklediğini söylemeye devam ediyor. Ünlü emtia stratejisti verdiği son röportajında da uzun vadede yükseliş beklediğini belirtti.

“Çoğu Riskli Varlıktan Daha İyi Performans Gösterecek”

David Lin Report’a röportaj veren McGlone, en büyük kripto paranın yıllar geçtikçe çoğu riskli varlıktan daha iyi performans göstereceğini söylese de Bitcoin fiyatının kısa vadede düşebileceği konusunda yatırımcıları uyararak şunları söyledi:

Bu bankacılık krizi bence Bitcoin’in değerinin tanımlanmasını sağlıyor. Bildiğiniz gibi son kriz gerçekten onun doğumuydu, şimdi bu kriz onu tanımlıyor. Ancak daha kısa vadede endişelendiğim en önemli şey, bahsettiğim gibi tüm riskli varlıklarda gelgitin yaşanması ve Bitcoin’in aşağıya gitmesi. Ancak şu anda Bitcoin, çoğu riskli varlıktan daha iyi performans göstermeye devam edeceğini düşündüğüm şeyi yapıyor. Buradaki kilit nokta, hala likidite çekiyor olmamız ve hala en riskli varlıklardan biri olması. En önemli gerçek şu ki, diğer kripto paraların çoğundan, özellikle de Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi’nden daha iyi performans göstermeye devam edeceğini düşünüyorum.

Aylık olarak yeniden dengelenen ve yapılandırılan Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi, stablecoin’ler, borsa token’ları ve gizlilik coin’leri hariç piyasa değerine göre en büyük ve en likit kripto paraların fiyat performansını takip eden bir endeksidir.

Bitcoin’in 100 Bin Dolar Yörüngesine Girmesini Bekliyor

Bitcoin‘in ileriye dönük fiyat hareketleri konusunda da değerlendirmede bulunan McGlone, en büyük kripto paranın 2021 rallisi sırasında 100 bin dolar hedefine ulaşmamış olmasına rağmen yükselişini sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: