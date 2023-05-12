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Ocak ve sonraki aylarda Bitcoin fiyatının yeni zirveler yaptığını gördük. Fiyat yükseldiği sürece yatırımcılar mutluydu. Ancak özellikle Nisan ortasından itibaren yatırımcıların morali daha da bozulmaya başladı. Bitcoin fiyatı net bir yön tayin edemiyor ve belirsizliği altcoinlerin kan kaybetmesine neden oluyordu.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Binance işlem hacimleri ve likiditesi, 2023’ün ilk çeyreğinde ABD’deki bankacılık iflasları ve sıfır ücret promosyonunun sona ermesinin ardından istikrarlı bir şekilde azaldı. Bu endişe verici çünkü likiditenin sığlaşması orta ölçekli satışların daha büyük kayıpları tetiklemesine neden oluyor.

Kaiko analisti Dessislava Aubert yaşanan Bitcoin düşüşüne gerekçe olacak bunu gösteriyor.

“Genel olarak, Binance borsasındaki Bitcoin likiditesi Şubat ayının başına göre yarıdan fazla azalarak Mayıs ayı başında yaklaşık 45 milyon dolardan 16 milyon dolara düştü”.

Bunun nedenlerinin başında kripto devinin 13 farklı paritedeki sıfır ücret politikasından vazgeçmesi yatıyor. Ayrıca önemli piyasa yapıcılar oyundan çekildi ve bu ciddi bir sorun.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Kaiko analisti, özellikle borsanın en çok işlem gören çifti olan BTC-USDT için aylık işlem hacminin Mart ayındaki 16 milyar dolardan Nisan ayında 2 milyar dolara düştüğünü söyledi. Aubert, kuruyan likiditenin bankacılık iflasları şiddetlendikçe arttığını savundu. Silvergate ve Silicon Valley Bank gibi kripto yanlısı bankaların çöküşü Ripple, Circle, Yuga Labs ve diğer birçok kripto şirketine zarar verdi.

Kaiko’nun 10 dakikalık aralık için gün içi volatilite metriği, Binance borsasında likidite azalmaya devam ettiği için oldukça yüksekti. Düşük likidite koşulları, borsalardaki emir defterlerinin ince olması anlamına geliyor ve bu da büyük emirlerden kaynaklanan vahşi fiyat dalgalanmaları için alan sağlıyor. Bugünlerde düşüş tarafında bunu görüyoruz ancak ilerleyen günlerde bir grup balinanın fiyatı hızla yukarı çekmesi de mümkün. Yani Bitcoin fiyatı artık manipülatif hareketlere çok daha müsait konuma geldi.

Olumlu bir TÜFE raporu ve ABD Merkez Bankası’nın gelecekte faiz indirimine gideceği yönündeki piyasa beklentileri gibi elverişli koşullara rağmen Bitcoin’in fiyatı bu hafta düştü. Düşük faizli bir ortam ekonomide daha ucuz borçlanmayı mümkün kılmakta ve bu da Bitcoin gibi spekülatif varlıkların artışını körüklemektedir. Ancak kısa vadeli yatırımcıların spekülatif hareketleri piyasanın beklentinin tersi yönünde hareket etmesine neden oluyor.