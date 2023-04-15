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Hazır Olun! Bitcoin’de Her Şey Bunu Gösteriyor!

Bitcoin düşecek mi yükselecek mi? Veriler Bitcoin fiyatı için ne söylüyor? İşte Bitcoin için güncel veri akışının söylediği.
12:32
15 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Deneyimli analist Peter Brandt’ın Bitcoin‘in (BTC) 30 bin dolar civarında işlem gördüğü 13 Nisan’da fiyattaki yükselişin devam etmesini beklediğine dönük açıklaması kripto para dünyasında büyük ses getirdi. Analist, NASDAQ ve altında da benzer bir yükseliş beklediğini belirtti. Peki Brandt gibi deneyimli piyasa analistlerinin ve uzmanlarının BTC’deki yükselişin devam etmesini beklemelerinin nedeni ne? Gelin BTC’de yükseliş beklentisine farklı bir pencereden bakmaya çalışalım.

Bitcoin Patlamak Üzere Olabilir!

Fiyat grafiğindeki dayanak noktası dibi, bir baş ve omuz formasyonu oluştuğunda görülür. Bu tıkanıklık bölgesinde tekrarlanan akümülasyon dönemleri ve yatay fiyat hareketi olur. Bu genellikle nadir görülen bir olay olsa da büyük bir kırılma ya da yüksek kazançlar için önemli bir sinyal görevi görür.

En büyük kripto para Bitcoin son 7 günde değerini yüzde 10’un üzerinde artırmayı başararak dikkat çeken bir çıkış yapsa da, son derece olumlu havaya rağmen bazı piyasa analistleri ve uzmanları BTC’deki yükselişin artık bir noktada durmak üzere olduğuna dair açıklamalarda bulunuyor. Ancak kripto veri platformu CryptoQuant analistlerinden JAYBOT, Brandt gibi isimlerle benzer görüşte ve kısa vadede kayda değer bir düşüş olmayacağına inanıyor.

Analist, öngörüsünü on-chain (zincir üstü) tarafında yaşananlara dayandırıyor. Fon akış oranını bir destek noktası olarak kullanan JAYBOT, balinaların fiyat üzerindeki satış baskısında azalma olduğunu tespit etti.

Fon akış oranı, kripto para borsalarına olan transferleri içeren BTC transferlerinin Bitcoin ağı içindeki genel transferlere oranıdır. Bu metriğin yüksek olması çok fazla miktarda BTC’nin kripto para borsalarına transfer edildiğine işaret ederken, düşük olması yatırımcıların BTC’lerini satmadan tuttukları başka bir deyişle HODL ettikleri anlamına gelir.

Güncel veriler fon akış oranının kayda değer ölçüde azaldığını gösteriyor. JAYBOT ayrıca 30 günlük Hareketli Ortalama (MA) ile karşılaştırıldığında mevcut koşulların boğa piyasasının başladığı döngülere benzer olduğuna dikkat çekti ve şunu söyledi:

Geçmişle kıyaslandığında, fon akış oranının 30MA’sının yükseliş trendinin dışına çıkmış olması Bitcoin için bir boğa piyasasının başladığı anlamına geliyor. Şu anda da yaşananlar buna benziyor.

Güncel Long/Short Oranı

Şu anda yatırımcıların BTC‘ye şüpheyle yaklaştıkları görülüyor. Veriler, BTC’de yükseliş bekleyerek pozisyon alanların (long) oranının yüzde 50,19, düşüş bekleyerek pozisyon alanların (short) oranını ise yüzde 49,81’de olduğunu gösteriyor. Yazım sırasında BTC long/short oranı 1,01 seviyesinde seyrediyor . Metrik, yatırımcıların alım hacmi ve satış hacmi sayısını da referans alarak çıktı sunuyor olması bakımından oldukça önemli.

Long/short oranı yüksek olduğunda, daha fazla long pozisyon açıldığı için yükseliş trendine işaret eder. Düşük olduğu durumlarda, long pozisyonlardan daha fazla short pozisyon bulunduğu yani düşüş trendine işaret eder.

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